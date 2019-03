Wohnung im Bodenseekreis gesucht? Lässt man Plätze in Seniorenresidenzen, möblierte Wohnungen oder WG-Zimmer außer Acht, ist das Mietangebot aktuell sehr überschaubar. Etwa 30 bis 40 Inserate weisen die gängigen Internetportale derzeit aus. Ob die "schöne 3,5-Zimmer-Wohnung" in Kressbronn, die "attraktive Wohnung mit Balkon in bester Stadtlage" in Markdorf oder die "moderne, exclusive Penthouse-Wohnung" in Überlingen: Alle Wohnungsangebote eint ein Preis, der jenseits der zehn-Euro-Marke pro Quadratmeter Wohnfläche liegt. Nur in Owingen oder Salem ist es bei manchen Angeboten etwas günstiger, selbst für Wohnraum, der erstmals bezogen wird.

Ansonsten gilt die einfache Formel: Die Mieten steigen und steigen, nicht nur am Bodensee, sondern deutschlandweit. 2017 kostete der neu vermietete Quadratmeter im Durchschnitt aller Städte und Gemeinden in der Republik noch 7,02 Euro kalt. Im vergangenen Jahr verlangten die Vermieter bereits 7,36 Euro – also ein Plus von 4,8 Prozent, geht aus einer Studie des Immobiliendienstleisters Empirica-Systeme hervor. Im Bodenseekreis sind nach Angaben von Empirica die Mieten in den vergangenen fünf Jahren um 16 Prozent gestiegen und rangieren aktuell bei 9,85 Euro im Durchschnitt. Doch die regionalen Unterschiede sind gewaltig.

Friedrichshafen am teuersten

Egal, welche Vergleichskarten man sich bei den unterschiedlichen Instituten auch anschaut: Die Bodenseeregion gehört auch für Mieter zu den teuersten in Deutschland. Friedrichshafen etwa rangiert unter den 50 Städten in Deutschland mit mehr als 25 000 Einwohnern, in denen die Mieten beim Abschluss von Neuverträgen am teuersten sind, sagt das Forschungsinstitut F+B, das regelmäßig die Preisentwicklung auf dem Wohnungs- und Immobilienmarkt analysiert. Im vierten Quartal 2018 verlangten Vermieter im Durchschnitt 9,60 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, erneut drei Prozent mehr als im Quartal zuvor. Und das nicht etwa für eine Neubauwohnung: Um einen einigermaßen einheitlichen Maßstab zu definieren, vergleicht F+B die Preise für eine 75-Quadratmeter-Wohnung, die zehn Jahre alt ist und normal ausgestattet. Damit kletterte die Zeppelinstadt von Platz 48 auf Platz 45 in diesem Ranking. Die Spanne der Mietpreise in den günstigsten und teuersten Straßenabschnitten der Stadt beziffert F+B auf 7,60 Euro bis 12,50 Euro. Teurer sind am Bodensee in dieser Stadtgröße Ravensburg, Lindau und Konstanz, das mit 11,30 Euro pro Quadratmeter bei Neuverträgen noch mal deutlich teurer ist.

Mietspiegel bewerten breiter

Im Vergleich zu den Neuvertragsmieten zeichnet der aktuelle Mietspiegel-Index von F+B ein anderes Bild. Bei dieser Betrachtung werden die offiziellen Mietspiegel von 350 deutschen Städten ausgewertet. Hier rangiert Konstanz auf Platz 17 der teuersten Mietmetropolen bundesweit. Allerdings floss der Mietspiegel von 2017 in die Bewertung ein, einen aktuelleren gibt es noch nicht. Mit 8,58 Euro pro Quadratmeter liegt dieser Wert knapp drei Euro unter der Marktmiete. Mit dabei unter den Top 60 ist auch hier Friedrichshafen, dazu Radolfzell und Überlingen.

Friedrichshafen liegt bei der Index-Betrachtung bei 7,40 Euro pro Quadratmeter und damit unter dem Wert, den der Mietspiegel im Jahr 2018 für die durchschnittliche Basis-Nettomiete auswies: 7,68 Euro pro Quadratmeter. Das wiederum liegt auch daran, dass der Mietspiegel in Friedrichshafen keine mietpreisgebundenen Wohnungen einbezieht. Allein die Städtische Wohnungsbaugesellschaft hat aber rund 1200 Wohnungen im Bestand, die im Schnitt unter sieben Euro pro Quadratmeter auch bei der Neuvermietung kosten. Kommunale Wohnungspolitik dämpft den Preis – zumindest etwas.

Großstädte noch teurer

In Berlin zahlten Mieter bei Neuverträgen im vergangenen Jahr durchschnittlich 11,40 Euro pro Quadratmeter, doppelt so viel noch 2008. München ist mit 17 Euro pro Quadratmeter die teuerste Großstadt – das sind 60 Prozent mehr Miete als noch 2008. Aber auch die Mieten im Umland der anwachsenden Großstädte und in vielen Mittelstädten steigen, wenn auch nicht ganz so stark wie in den Metropolen. Was passiert, wenn die Städte zu teuer werden, zeigt sich im Münchner Umland. Beim Mietspiegelindex ist die bayrische Landeshauptstadt nicht mehr Spitzenreiter, sondern der Vorort Karlsfeld. „Hier zeigen sich die Folgen der höheren Nachfrage in den Umlandgemeinden der Großstädte, da die Zentren die Nachfrage nach Wohnraum nicht mehr bedienen können und die Nachfrage deshalb in das Umland ‚überschwappt‘“, sagt Bernd Leutner, Geschäftsführer von F+B. So finden sich auf den ersten neun Rangplätzen nicht nur die beiden süddeutschen Großstädte München und Stuttgart, sondern auch Umlandgemeinden. (kck)