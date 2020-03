von Mona Lippisch und Kerstin Mommsen

Zur vorsorglichen Notunterkunft wird derzeit die Messehalle B5 der Messe Friedrichshafen umfunktioniert. „Wir bauen 25 separate Kabinen auf, in die wir jeweils vier Betten stellen“, erklärt Stefan Keller, zuständig für die Messe-Technik, bei einem Rundgang durch die Halle.

Blick in die Messehalle B5: Sieben Mitarbeiter sind mit dem Aufbau der Notfallkabinen beschäftigt. | Bild: Mona Lippisch

Eine Kabine habe eine Fläche von 25 Quadratmetern. Die Möglichkeit, bei Bedarf weitere Kabinen aufzubauen gibt es laut Keller „jederzeit“.

Auftrag kommt vom Landratsamt Bodenseekreis

Keller betont, dass die Messe nur das ausführende Organ sei. Der Auftrag selbst komme vom Landratsamt. Eine erste Besprechung habe am Dienstag stattgefunden. „Wir haben uns schnell geeinigt, dass die Messe der richtige Standort ist“, sagt Keller.

Wolfgang Köhle, Pressesprecher der Messe, und Stefan Keller, technischer Leiter der Messe, sprechen über den weiteren Ablauf der Errichtung des Notfalllagers. | Bild: Mona Lippisch

Wie es das Landratsamt in einer Pressemitteilung erklärt, soll die Unterkunft als Reserve dienen: „falls im Zusammenhang mit Corona kurzfristig Menschen untergebracht werden müssen, beispielsweise gestrandete Reisende oder bei einer Evakuierung.“

Halle soll „im Augenblick nur als Unterkunft“ dienen

Dabei soll die Halle nach Angaben von Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes, „im Augenblick nur als Unterkunft“ dienen, noch nicht als Krankenhaus.

Sieben Mitarbeiter helfen beim Aufbau

Sieben Mitarbeiter der Messe helfen seit Mittwochmorgen dabei, die Notunterkunft herzurichten. Auch zwei Duschkabinen stehen in der Halle B5 parat. „Um Toiletten müssen wir uns nicht kümmern, denn es können die normalen Messetoiletten benutzt werden“, sagt Wolfgang Köhle, Pressesprecher der Messe.

Zwei Duschkabinen wurden stehen bereits parat. | Bild: Mona Lippisch

Für die Wände der Kabinen wurden Messewände umfunktioniert, erklärt Köhle. „Für unsere Mitarbeiter ist der Aufbau eine Routinearbeit. Vor einer Messe kümmern sie sich ja auch um die Stände.“

Ein Messe-Mitarbeiter befestigt die Wände einer Kabine. | Bild: Mona Lippisch

Aus Sicht des Pressesprechers haben die Mitarbeiter verständnisvoll und schnell reagiert, nachdem sie den Auftrag bekommen haben. „Ich denke, dass es für uns alle selbstverständlich ist, dass wir helfen und mit dem Landkreis kooperieren“, sagt Köhle.

Im Falle einer Belegung des Notfalllagers könne die Messe auch für die Verpflegung der Menschen vor Ort sorgen. „Das Bistro ist direkt nebenan und wir haben in der Mitte der Halle extra eine Fläche freigehalten, um Essensausgaben organisieren zu können“, erklärt Stefan Keller. Die 100 Betten sollen bis Donnerstagabend aufgebaut sein.

Corona-Test-Zentrum zieht von Oberteuringen in die Messe

Zusätzlich zur Notunterkunft werden die beiden Hallen in der Messe über das Wochenende zum neuen Corona-Test-Zentrum (CTZ), das bisher in Oberteuringen untergebracht war. Das CTZ soll ab Montag einsatzbereit sein. Der Hintergrund: Das Gesundheitsamt will eine neue Linie fahren.

Künftig sollen Ärzte darüber entscheiden, ob Patienten nach Hause gehen können, ob sie getestet werden oder ob sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden sollen.

Labore sind überlastet, Teströhrchen werden knapp

In der Praxis war es bisher so, dass sich die Patienten telefonisch beim Hausarzt meldeten und eine Überweisung ans CTZ bekamen, wo sie dann getestet wurden. Da die Labore überlastet sind und auch die Teströhrchen knapp werden, werde nun diese Vorgehensweise gewählt.

„Wir werden in der Messehalle ein Ambulanzzentrum einrichten.“ Landrat Lothar Wölfle

„Wir werden in der Messehalle ein Ambulanzzentrum einrichten, wo die Ärzte dann die Patienten sehen können und dann entscheiden, wie es weitergeht“, sagte Landrat Lothar Wölfle in einem Pressegespräch am Donnerstag. Damit sollen auch die Hausärzte und Kliniken entlastet werden.

Mittlerweile können nicht mehr alle Verdachtsfälle überprüft werden

Wölfle betonte, dass es derzeit nicht mehr möglich sei, alle Personen zu testen, die mit einem Infizierten in Kontakt gekommen sind. „Am vergangenen Wochenende hatten wir einen Fall, der 100 Kontaktpersonen hatte.“

Daher ändere das Gesundheitsamt nun seine Taktik. „Wir können einfach nicht mehr allen Verdachtsfällen hinterhertelefonieren, dafür haben wir nicht genügend Personal“, erklärte Wölfle.

Landrat Lothar Wölfle appelliert an die Bevölkerung

Er betonte auch, dass die Zahlen weiter steigen werden. „Darauf müssen wir uns vorbereiten.“ Auch Wölfle bat die Bevölkerung inständig, sich an die ausgesprochenen Regeln zu halten. „Ich kann niemanden verstehen, der jetzt noch sagt, die Maßnahmen der Behörden seien übertrieben.“

Tatsache sei, dass die Mediziner noch zu wenig über das neuartige Virus Covid-19 wüssten. „Und weil wir so wenig darüber wissen, müssen wir alle diejenigen Menschen schützen, die zu einer Risikogruppe gehören.“