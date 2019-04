Sie war eine Revolution, als sie am 25. Juni 1919 das erste Mal mit vier Passagieren vom Boden abhob: Als erstes Ganzmetall-Passagierflugzeug der Welt gab die Junkers F 13 jahrzehntelang die Richtung im Flugzeugbau vor. Nun soll sie in Kleinstserie wiederbelebt werden, wie Thomas Schüttoff beim Medientag der Aero erklärte. "Als Hommage an das älteste Verkehrsflugzeug der Welt."

Aufwendiger Nachbau der Junkers F 13

Mit ihrem Junkers-typischen Wellblech-Look sei der Nachbau auf den ersten Blick nicht vom Original zu unterscheiden, so der Organisator der Aero. Da die Baupläne nicht mehr für alle Teile vorhanden gewesen seien, wurde mithilfe von Lasertechnik eines der wenigen erhaltenen Originale der F 13 vermessen. 35 000 Nieten, von Hand angebracht, halten das aufwendig hergestellte Wellblech des Retro-Fliegers zusammen. In tausenden von Stunden Handarbeit sei ein Flugzeug als Kapitalanlage entstanden. „Dieses Flugzeug verliert seinen Wert nicht“, versicherte Schüttoff, gab jedoch keine Auskunft über den Preis.

Die Junkers F 13 wird in Kleinstserie 100 Jahre nach ihrem Jungfernflug nachgebaut. | Bild: Anette Bengelsdorf

Gewelltes Aluminiumblech vor 100 Jahren eine Innovation

Während vor 100 Jahren Flugzeuge noch aus Holz gebaut und mit Leinwand bespannt wurden, entdeckte Junkers, dass man mit gewelltem Aluminiumblech eine deutlich höhere Festigkeit erreichen konnte, erzählte Schüttoff. Kam man mit den damals üblichen Leinwandflugzeugen in den Regen oder in die Tropen, veränderten sich die Flugeigenschaften. Heute werde ein modernes Triebwerk verbaut und dem Piloten stehe ein Sternmotor mit neun Zylindern und 450 PS zur Verfügung. Und im Gegensatz zu früher gebe es auch eine Bremse. Da Flugplätze damals kreisförmig angelegt gewesen seien, wurde die Geschwindigkeit nur mit einem Schleifsporn am Heck reduziert. Geblieben sei das offene Cockpit, auch wenn Piloten heute moderne Instrumente zur Verfügung haben und sie nicht mehr wie vor 100 Jahren ihre Geschwindigkeit anhand des Fahrtwinds schätzen müssen.

Ziemlich futuristisch mutet dieses Nurflügelflugzeug an. Alles, was keinen Auftrieb hat, wurde weggelassen. | Bild: Anette Bengelsdorf

Elektromotoren sollen künftig für umweltfreundlicheres Fliegen sorgen

100 Jahre später wird die Luftfahrt erneut revolutioniert, informierte Schüttoff weiter. Während der Klimawandel dringend weniger Schadstoffausstoß fordere, steige das Flugverkehrsaufkommen weiter an. Seit 2016 arbeitet deshalb Siemens E-Aircraft mit Airbus zusammen, um bis 2020 die Machbarkeit von hybrid-elektrischen Antrieben bei Passagiermaschinen nachzuweisen. Laut Julia Hetz von Siemens kommt das Unternehmen mit der Entwicklung eines neuen Elektromotors dem Ziel bereits deutlich näher. Habe ein E-Motor mit einem Kilogramm Gewicht bisher eine Leistung von einem Kilowatt auf den Propeller gebracht, so würden beim Modell SP 260 bei gleichem Gewicht bereits fünf Kilowatt erzielt. Inzwischen werde das weiterentwickelte Modell bereits in Israel in einer Passagiermaschine verbaut. Ein weiterer E-Motor, für den vertikalen Einsatz konzipiert, soll den City-Airbus bewegen.

Dieser Elektromotor ist für den Einsatz im City-Airbus konzipiert. | Bild: Anette Bengelsdorf

Hersteller setzen aktuell auf hybride Systeme

Doch für den reinen Elektroantrieb reiche die Batterieleistung noch nicht aus und mache hybride Systeme nötig, erklärte Julia Hetz. Da Flugzeuge zum Starten extrem viel Energie benötigten, würden Turbinen überdimensioniert gebaut. Befinde sich das Fluggerät im Gleitflug, sei ein Triebwerk mit einer solchen Leistung nicht mehr nötig, wie die Fachfrau erzählte. Hybride Antriebe könnten sich diesem unterschiedlichen Energieverbrauch flexibler anpassen, Energie und Schub könnten an unterschiedlichen Orten produziert werden. "Wir sprechen vom Vorteil der verteilten Antriebe", so Julia Hetz.

Dieses Turboprop-Flugzeug hat nur ein Triebwerk und kann sich selbstständig enteisen. | Bild: Anette Bengelsdorf

Noch steckt die Technik in den Kinderschuhen. Doch wie Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen, bemerkte, zeichne sich in diesem Segment, das noch vor wenigen Jahren sehr futuristisch gewirkt habe, eine wichtige Entwicklung für die Zukunft der Luftfahrt ab.