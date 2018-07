Bodenseekreis vor 2 Stunden

Mehr Geld für E-Mobilität und ÖPNV: Kreis legt neues Förderprogramm für "Emma" auf

Einhellig stimmte der Kreistag des Bodenseekreises für das Förderprogramm "Emma – einfach mobil mit Anschluss". Ziel ist, das bestehende Nahverkehrsangebot durch bedarfsorientierte Verkehrsangebote zu ergänzen. Dafür sind Mittel in Höhe von 600.000 Euro, fast doppelt so viel wie 2017, in den Haushalt eingestellt.