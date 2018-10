Friedrichshafen – Der Schleinsee bei Kressbronn ist nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel, er bietet auch Gewässerschützern eine Besonderheit: Schon 1935 wurde er von Seenforschern untersucht. 22 Mikrogramm Phosphor notierten sie damals pro Liter. Der Phosphorgehalt eines Sees ist ausschlaggebend für die Wasserqualität, schon geringe Erhöhungen können zu starkem Pflanzenwachstum führen.

Phosphorgehalt im Schleinsee wird seit 1935 ermittelt

Im Schleinsee wurden 1979 78 Mikrogramm gemessen, 1986 schon 122 und 1990 148 Mikrogramm. In weiten Teilen enthielt das Wasser kaum noch Sauerstoff und im trüben Wasser gediehen Blaualgen. "Der schlechte Zustand hat dazu geführt, dass der See früh in das Sanierungsprogramm aufgenommen wurde", sagt Kathleen Rathenow, Gewässerexpertin im Regierungspräsidium Tübingen.

SOS wurde 1989 ins Leben gerufen

Sie referiert vor rund 150 Teilnehmern der internationalen Seen-Fachtagung in Friedrichshafen über Maßnahmen des Sanierungsprogramms Oberschwäbische Seen, kurz SOS. Das 1989 ins Leben gerufene Programm widmet sich dem Erhalt und der Sanierung der Seen und Weiler nördlich des Bodensees. Es setzt auf Ursachenbekämpfung vor Symptombehandlung, auf freiwillige Mitarbeit von Kommunen, Landkreisen und Anrainern und auf interdisziplinäre Untersuchungen und Strategien.

Maßnahmen an fast 100 Gewässern

Zurzeit betreut es Maßnahmen an fast 100 stehenden Wasserflächen, den Blauen Augen. Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher begründete das Engagement seiner Gemeinde: "Sauberes Wasser ist ein Grundbedürfnis der Menschen, ob als Trinkwasser oder auch im See. Wenn es da zu Störungen kommt, hat das sofort weitreichende Auswirkungen."

Schleinsee als positives Beispiel

Beim Schleinsee verständigten sich die Gewässerschützer mit den anliegenden Landwirten: Sie richteten um den See eine Pufferzone ein, die nicht gedüngt und nur eingeschränkt beweidet werden darf. Der Erfolg: Bis 2016 sank der Phosphorgehalt auf unter 40 Mikrogramm und das Wasser ist wieder klar. "Uns hat überrascht, dass wir durch die Extensivierung in kurzer Zeit diese Reduzierung erreichen konnten", sagt Rathenow. "Das zeigt, welches Potenzial in der Landwirtschaft steckt."

Am Lengenweiler See haben Maßnahmen nicht gegriffen

Der Lengenweiler See bei Wilhelmsdorf zeigt diesen Aspekt von der anderen Seite: Trotz vielfältiger Anstrengungen – Abwässerklärung, Renaturierung, neue Sanitäranlagen für das Freibad – stieg der Phosphorgehalt weiter an. "Die Maßnahmen waren leider nicht erfolgreich. Es ist nicht gelungen, nennenswert landwirtschaftliche Flächen zu extensivieren", sagt Rathenow. Jetzt soll eine Tiefenwasserableitung helfen.

Koordinator fordert strengere Gesetze

Trotzdem hält sie SOS für eine Erfolgsgeschichte. "SOS ist zum Kümmerer für Seen und Weiher in Oberschwaben geworden." Albrecht Trautmann, Koordinator des Seenprogramms, wünscht sich im Namen des Gewässerschutzes ehrgeizigere Gesetze. Bei der bloßen Einhaltung der derzeitigen Regeln und Gesetze würden die Gewässer schlechter. "Wir müssen mit der aktuellen Gesetzgebung leben und weiter auf freiwilliger Basis neue Maßnahmen umsetzen."

Auch Klimawandel macht Seen zu schaffen

Auf den Gewässerschutz kämen mit dem Klimawandel weitere Herausforderungen zu, wie der Hitzesommer 2018 gezeigt habe. "Zwar haben die Starkniederschläge gefehlt, die uns sonst Probleme bereitet haben. Aber das Niedrigwasser und die hohen Temperaturen haben den Blauen Augen geschadet", sagt Trautmann.

Auch Michael Hupfer vom Leibnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin sagt: "Die Erfolge des SOS sind möglich geworden durch seine langfristige Strategie, aber diese Erfolge werden möglicherweise gefährdet durch den Klimawandel." Er stellt seine Ergebnisse zu den Auswirkungen des Klimawandels auf Binnenseen anhand von Titisee, Arendsee und Müggelsee vor. Er rechne damit, dass Extreme wie der Hitzesommer 2018 sich in Zukunft häufen werden.

Oberflächentemperatur steigt alle zehn Jahre um 0,34 Grad

Langzeitdaten zeigten, dass die sommerlichen Oberflächentemperaturen von Seen zwischen 1985 und 2009 alle zehn Jahre um durchschnittlich 0,34 Grad gestiegen seien – das sei bereits die Hälfte der von der UN-Klimakonferenz empfohlenen Obergrenze. "Gewässer und ihre Lebensformen reagieren sehr komplex, auch auf Klimaveränderungen."

Längere Wärmeperioden gut für flache, schlecht für tiefe Seen

So wirkt sich eine längere Wärmeperiode auch auf die Durchmischung der Wasserschichten aus. Diese beeinflussen Sauerstoff- und Nährstoffgehalt des Wassers. "Das muss nicht immer schlecht sein", sagt Hupfer. Bei flacheren Seen könne dadurch der Sauerstoffgehalt steigen. In tiefen Seen dagegen erreiche die Durchmischung nicht mehr den Grund, wodurch sauerstoffarme Bereiche entstünden. Mehr Wärme könne gebundenes Phosphat im Boden freisetzen, die verstärkte Verdunstung an der Oberfläche steigere dessen Konzentration im Wasser. Das begünstigt zusammen mit höheren Temperaturen übermäßiges Algenwachstum. "Nährstoffarme Seen sind grundsätzlich auch für den Klimawandel besser gewappnet", sagt Hupfer. Darüber hinaus seien weitere Aktionen nötig: ein Echtzeit-Monitoring mit Frühwarnsystem für Seen etwa und weitere Anstrengungen, den CO 2 -Ausstoß und den Temperaturanstieg zu begrenzen.

Aktionsprogramm Rund 2300 als "Blaue Augen" bezeichnete stehende Wasserflächen gibt es in Oberschwaben. Zu ihnen gehören eiszeitliche Seen ebenso wie vom Menschen geschaffene Weiler. Um diese zu erhalten und wiederherzustellen, legte die Landesregierung 1989 das Aktionsprogramm Sanierung Oberschwäbische Seen (SOS) auf. 47 Kommunen und vier Landkreise sind beiteiligt. Nach derzeitigem Stand endet das Programm 2020. Bei der internationalen Seen-Fachtagung in Friedrichshafen kündigte Umweltminister Franz Untersteller Gespräche über eine Verlängerung der Laufzeit an.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein