Sigmaringen/Meßkirch – In Laiz, dem Sigmaringer Stadtteil, in dem Ministerpräsident Winfried Kretschmann beheimatet ist, geht es angesichts der dringend notwendigen Sanierung aber zunächst einmal um die prinzipielle Frage, was mit dem kleinen Hallenbad bei der Laizer Grundschule geschehen soll, einem Lehrschwimmbecken aus dem Jahr 1964, das dringend einer Generalsanierung bedarf. Der Laizer Ortsvorsteher Wolfgang Querner beziffert den Gesamtaufwand für die Sanierung, inklusive der Erfüllung der aktuellen Brandschutzauflagen, auf einen Betrag von mindestens 1,5 Millionen Euro. Und was die Sache vor dem Hintergrund der Gesamtstadt zusätzlich noch erschwert: Auch das zweite Lehrschwimmbecken in der Kreisstadt in der Geschwister-Scholl-Schule hat schon einige Jahr auf dem Buckel und muss deswegen ebenfalls saniert werden. Auch dafür schätzen die Fachleute die Kosten auf fast eine Million Euro. In Laiz, sagt der Ortsvorsteher, sei die Technik mittlerweile so veraltet, dass es bereits schwierig sei, überhaupt Ersatzteile zu beschaffen. Doch das wiederum bedeutet nicht, dass das wohnortnahe Schwimmangebot nicht mehr gebraucht würde. Ganz im Gegenteil: „Das Bad ist mit dem Schwimmunterricht für die 170 Laizer Grundschülern und insgesamt sechs Gastschulen plus Vereinen und Öffentlichkeit sehr gut ausgelastet“, stellt der Ortsvorsteher fest.

Vor eine ganz ähnliche Situation gestellt sieht sich auch der Meßkircher Gemeinderat und mit ihm Bürgermeister Arne Zwick an der Spitze der Verwaltung. Auch in der Geburtsstadt Heideggers muss das Hallenbad dringend saniert werden, auch dort werden die Kosten auf über 1,5 Millionen Euro geschätzt und auch dort wird das Bad, das sich in direkter Nachbarschaft zu Gymnasium und Realschule befindet, in erster Linie als Schulschwimmbecken genutzt, in dem abends auch die Aktiven der DLRG-Ortsgruppe regelmäßig trainieren. Einen Warnschuss gab es vor Ostern: Nach einem Rohrbruch floss alles Wasser in den Keller, der Schwimmunterricht fiel aus. Demnächst sollen die Ratsmitglieder die Sanierung bei einer Klausurtagung unter die Lupe nehmen. „Ich möchte, dass ein Verständnis für die Sanierung da ist und die Räte erkennen, wo Spielraum zum Sparen ist“, sagt Zwick. Wohingegen der Fortbestand der defizitären Einrichtung in der 8000-Einwohner-Stadt vor Jahren noch zur Diskussion gestanden hatte, sieht Zwick aktuell keine Alternative zu einer Sanierung. "Das Hallenbad ist eine intensiv genutzte Sportstätte", stellt er fest. Den öffentlichen Badebetrieb sehe er als einen Nebeneffekt. Bei einem Besuch der Landrätin in der Stadt klopfte der CDU-Ortsverein unlängst an, ob ein Sanierungszuschuss denkbar sei. Die Antwort war klar: Nein, es könne kein Präzedenzfall geschaffen werden.

Die Sanierung des Hallenbads ist indes seit Jahren Thema im Gemeinderat. Wegen ihrer Dimension wurde die Sanierung immer wieder geschoben. Wenn nun die Sanierung kommt, dann müssten die Kosten auf zwei Haushaltsjahre verteilt werden, sagt der Bürgermeister. Dabei stehen die Gemeinderäte und die Verwaltung in der Kreisstadt Sigmaringen vor einem noch größeren Dilemma: Sind es doch gleich zwei Bäder, die gerichtet werden müssen. Deshalb werden dort gegenwärtig mehrere Lösungsvarianten auf ihre Kosten und die Wirtschaftlichkeit hin geprüft.

Die maximale Lösung wäre aus Sicht des Ortsvorstehers der Bau eines zentralen Hallenbades beim Freibad, mit einem entsprechenden Lehrschwimmbecken für die Kinder. Die Minimallösung wäre die Schließung der beiden Lehrschwimmbecken bei gleichzeitigem Fortbestand des Freibads. Geprüft werde außerdem der Fortbestand des Freibads und die Sanierung beider Lehrschwimmbecken oder nur eines der beiden kleinen Hallenbäder.

Ortsvorsteher Wolfgang Querner indes ist überzeugt: „Wir müssen den Kindern die Möglichkeit bieten, schwimmen zu lernen.“ Die Frage bleibt dabei nur: Wie wohnortnah wird das künftig sein?

Doch wie ist es im Bodenseekreis um die notwendige Infrastruktur bestellt? Zwei Beispiele:

Friedrichshafen: In der Zeppelinstadt wird derzeit ein neues Sportbad gebaut, in dem ab 2018 auch das Schul- und Vereinsschwimmen beheimatet sein soll. Geplant seien sechs Schwimmbecken, darunter ein Schul- und Vereinsbecken mit fünf 25-Meter-Bahnen, sagt Monika Blank, Leiterin Kommunikation und Medien bei der Stadt. Auch einen Sprungbereich soll es geben. Das bestehende Hallenbad wurde in den sechziger Jahren errichtet und ist in einem baulich schlechten Zustand. Daher hatte sich der Gemeinderat für den Neubau des Hallenbads mit angeschlossenem Parkhaus entschieden. Der Baubeschluss wurde im Juli vergangenen Jahres im Gemeinderat gefasst.

Markdorf: Die Schulkinder aus Markdorf besuchen schon seit vielen Jahren das Hallenbad in Wittenhofen im Deggenhausertal für das Schulschwimmen. Wie Josef Schweizer von der Finanzverwaltung des Deggenhausertals erläutert, ist das Hallenbad an einen privaten Betreiber verpachtet, der auch das Schulschwimmen organisiert. Das Bad selbst stamme aus den siebziger Jahren und in der Vergangenheit habe es umfangreiche Sanierungen gegeben. So sei nach der Katastrophe von Bad Reichenhall das Dach des Gebäudes überprüft und saniert worden und auch die Technik sei modernisiert worden. "Umfangreiche Sanierungen stehen heute nicht mehr an." Durch das Aufkommen der Spaßbäder werde das Schulschwimmen zunehmend erschwert, stellt er fest. In Sachen Kostenbeteiligung bei den Investitionen habe es keine finanzielle Unterstützung durch andere Gemeinden gegeben, die das Bad zum Schulschwimmen nutzten. Die Diskussion darüber mit Gemeinden sei schwierig, da auch diese Gemeinden in der Regel Infrastruktureinrichtungen vorhielten, die von den Bewohnern anderer Gemeinden mitbenutzt werden.

