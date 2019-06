Markus Stark aus Schemmerberg steht ab sofort dem Alemannischen Narrenring (ANR) vor. Das ist das Ergebnis eines außerordentlichen Konvents der Narrenvereinigung in Eberhardzell. Der bisherige Vizepräsident und stellvertretende Narrenmeister löst August Reichle ab, der beim Frühjahrskonvent in Leimbach überraschend nach sieben Jahren zurückgetreten war.

Beim Frühjahrskonvent war der bisherige Präsident August Reichle (rechts) überraschend nach sieben Jahren zurückgetreten. | Bild: Holger Kleinstück

Das Amt des Vizenarrenmeisters bleibt indes vakant. „Wir alle schauen nach vorne, einer weiterhin konstruktiven Zusammenarbeit innerhalb des Präsidiums steht nichts im Wege“, sagte Stark gegenüber dem SÜDKURIER.

Wahlen wurden zunächst vertagt

Bei der Versammlung in Leimbach im April hatte Reichle dem Konvent mitgeteilt, dass er nicht mehr zur Wahl stehe und hatte durch einen Hintereingang die Versammlung verlassen, ohne seine Entscheidung weiter zu begründen. Näheres war später auch auf SÜDKURIER-Anfrage nicht in Erfahrung zu bringen. Die bevorstehenden Wahlen hätte Ehrennarrenrat Wolfgang Dieminger leiten sollen. „Es ist jetzt nicht richtig, zu wählen. Wir Zünfte benötigen Aufklärungsbedarf“, hatte aber Oliver Venus, Zunftmeister der Narrenzunft Seegockel aus Friedrichshafen, gefordert. Dieminger hatte daher nach einer Pause eine entsprechende Abstimmung einberufen: Alle Mitgliedszünfte votierten für eine Verlegung der Präsidentenwahl. Sie vertagten auch die Wahl des weiteren Präsidiums, von Kanzelar, Brauchtumer und Protokoller.

Präsident Markus Stark: „Alle Sichtweisen offen gelegt“

Bei seinem außerordentlichen Konvent in Eberhardzell waren nach Mitteilung des Rings 180 Zunftvertreter aus 85 von insgesamt 90 Mitgliedszünften anwesend. „Ziel der Zusammenkunft war es, die Geschehnisse vom Frühjahrskonvent in Leimbach durch das Präsidium zusammen mit den Mitgliedszünften aufzuarbeiten und zu klären. Bei der Aussprache des Präsidiums und der Zünfte konnten alle Sichtweisen offen gelegt werden, danach stand einer Wahl der zu besetzenden Präsidiumsämter nichts mehr im Wege“, teilte Markus Stark mit, ohne jedoch näher auf die Unstimmigkeiten und Probleme einzugehen.

Stellvertretender Präsident wird im Oktober gewählt

Den bisherigen ANR-Vizenarrenmeister, der dieses Amt sechs Jahre ausgeübt hatte, wählten die Zünfte einstimmig zum neuen ANR-Präsidenten und Narrenmeister. Kanzelarin Claudia Bosler aus Reute und Brauchtumerin Gabi Pfarherr aus Ochsenhausen wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Protokollerin ist jetzt Anita Kauschinger aus Waldburg, die Angela Renz aus Bergatreute ablöst. Noch nicht besetzt werden konnte das Amt des stellvertretenden Präsidenten, da sich insbesondere die Zünfte der Region Bodensee noch Bedenkzeit wünschten. Die Wahl soll nun beim Herbstkonvent am 19. Oktober in Unterschwarzach stattfinden.

Das Präsidium des ANR (von links): Fridolin Aierstock (Schatzmeister), Sebastian Peter (Jugendleiter), Gabi Pfarherr (Brauchtumerin), Markus Stark (Präsident und Narrenmeister), Anita Kauschinger (Protokollerin), Claudia Bosler (Kanzelarin), Helmut Eichler (Oberzunftmeister Region Oberschwaben-Donau), Jürgen Hanser (Oberzunftmeister Region Allgäu) und Markus Kast (Oberzunftmeister Region Bodensee). | Bild: ÁNR

Die erste große Aufgabe steht dem neu gewählten Präsidium mit dem Jubiläumsabend zum 50-jährigen Bestehen des ANR am Freitag, 21. Juni bevor. Hierzu werden rund 400 geladene Gäste in Kluftern erwartet. Dieser Festtermin wurde bewusst gewählt, da genau 50 Jahre zuvor der ANR in Friedrichshafen gegründet worden war.