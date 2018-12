Damit zwischen den Jahren keine Langeweile zu Hause aufkommt, wird rund um den Gehrenberg einiges geboten. Rock und Weltmusik im Theaterstadel Markdorf und Kulturkessel Bermatingen sowie höchst amüsantes Laien-Theater im Deggenhausertal und Leimbach.

Im Gasthaus Mohren in Limpach eröffnet für sechs Aufführungen die Konditorei Dettermeier, wo die Theatergruppe Homberg-Limpach in diesem Jahr das real-satirische Stück „Bäcker braucht Frau – oder Liebe ist für alle da“ aufführt. Eine Komödie von Jürgen Kirner, die es in sich hat, spielt doch das Stück offen mit dem Themen Humor und Homosexualität. Premiere ist am 29. Dezember. Weitere Aufführungen sind am 30. Dezember sowie am 3., 4., und 5. Januar, jeweils um 19 Uhr.

Die Mitglieder der Theatergruppe des Bodensee-Medley-Chors Markdorf sind schon seit September fleißig am üben für ihr traditionelles Neujahrstheater in der Mehrzweckhalle Leimbach. Diesmal wird das Stück „Neurosige Zeiten“, eine Komödie in drei Akten von Winnie Abel aufgeführt. Geboten werden heiße und erotische, aber auch brüllend komische Einblicke in eine ganz „normale“ psychiatrische Wohngruppe in der „Irrenanstalt Markdorf“. Premiere des Dreiakters ist am Donnerstag, 3. Januar. Weitere Vorstellungen gibt es am Freitag, 4. Januar, und am Samstag, 5. Januar.

Im Kulturkessel in Bermatingen heißt es am 29. Dezember ab 20.30 Uhr: „Let the good times rock“. Die fünfköpfige Band „D’s Devils“ lassen es mit Rock-Klassikern aus den 70ern, 80ern und 90ern ordentlich krachen. Mal rockig laut, mal ganz sanft performt Sängerin Diana Nieder Gassenhauer von ZZ Top, Melissa Etheridge, den Rolling Stones oder Marius Müller Westernhagen.

Legendär und schon absolut traditionell, das Weihnachtsspecial von „Little Wing and Friedens“ im Theaterstadel am 26. Dezember, ab 20.30 Uhr. „Little Wing“ das sind Sänger Arthur Isleb, Gitarrist Jörn Blesse und Schlagzeuger Tom Wagener. Auch dieses Jahr werden wieder hochkarätige Gäste den Stadel rocken. Mit dabei sind unter anderem die die charismatische und temperamentvolle Sängerin mit Hang zu extrovertiertem Bühnenoutfits aus Verona, Phil Gates aus Chicago und Milla, die legendäre Ruhrpott-Rockröhre.

Rabenschwarz, durchaus ironisch und reichlich zynisch sind ihre Texte. Die Rede ist von „Hiss“, der heiter-melancholischen Polka-Band, die seit Jahren zwischen den Jahren im Markdorfer Theaterstadel halt machen. Dieses Jahr am 28. Dezember, ab 20. 30 Uhr. Ihre Lieder sind eine einzige Liebeserklärung an die Frauen, den Humor, den Schmerz und das Leben. Im Repertoire haben sie zeitgemäße Seemannslieder, Piratenpolkas, Südsee-Ska und Tiefsee-Tangos dabei.