Das Team von Elektroanlagen Keim ist in Weihnachtsstimmung und will die SÜDKURIER-Leser daran teilhaben lassen. Die Geschäftsführung hat sich daher entschlossen eine Bosch-Küchenmaschine im Wert von 700 Euro, für das SÜDKURIER-Weihnachtsgewinnspiel den 2. Hauptpreis zu stiften. „Im Januar ist es ein Jahr her, dass wir das Geschäft von Herrn Sebastian Keim übernommen haben und wir sind mehr als herzlich von den Kunden aufgenommen worden“, freut sich Betriebsleiter Rolf Schmid. Außer, dass das Fachgeschäft nun nicht mehr Elektro Keim, sondern Elektroanlagen Keim GmbH & Co. KG heißt, hat sich nichts geändert. Als weiterer Service wird künftig der Bereich Sicherheitstechnik ergänzt. Diese beinhalten Brandmelde-, Beschallungs-, Einbruchmelde-, Videoüberwachungs- und Zutrittskontrollsysteme. Als Referenzen kann das Unternehmen unter anderem Flughäfen, Bundeswehrkasernen, Schulen und große Gebäudekomplexe vorweisen. „Wir sind angekommen und fühlen uns von den Markdorfern und unseren Kunden gut angenommen, dass macht uns stolz und das Arbeiten schön“, zeigt sich Betriebsleiter Schmid mehr als zufrieden. Weiterhin mit im Boot ist auch der ehemalige Besitzer Sebastian Keim, der gerne einspringt, wenn not Mann ist. Auf die Weihnachtszeit ist das Team von Elektroanlagen Keim bestens vorbereitet und hat einiges an Geschenkideen zu bieten. Ob Kaffeemaschine, Kaffeevollautomaten, Küchengeräte, Elektro-Rasierer oder elektrische Zahnbürsten, um nur einen kleinen Auszug zu nennen, warten in den Regalen noch auf neue Besitzer. Wer sich gar nicht entscheiden kann oder einfach nichts falsch machen will, hat zudem die Möglichkeit bei Elektroanlagen Keim Gutscheine zu kaufen.

Hüttenzauber vor Proma

Nico Schneider (links) stößt mit Alexander Kauderer auf die neu eröffnete Wolfram S-Hüttenbar vor dem Proma an. Bilder: Jan Manuel Heß

Fester Bestandteil des Einkaufszentrums Proma in der Adventszeit ist die Bude vor dem Gebäude. Erneut gibt es dieses Mal freitags und samstags jeweils von 11 bis 19 Uhr rote und weiße Bratwürste frisch vom Grill und dazu heißen Glühwein. „Mir war das schon wichtig, dass es auch in diesem Jahr eine Hütte vor dem Proma gibt“, sagt Proma-Händler und Geschäftsführer von Wolfram S, Nico Schneider. Neu im Speisenangebot der „Wolfram S-Hüttenbar“ – so der neue Name – sind Lachstatar-Häppchen und Prosecco. Dazu Schneider: „Ich wollte einfach das Angebot etwas aufwerten.“ Der Platz vor dem Proma habe sich gerade in der Vorweihnachtszeit zu einem Platz entwickelt, um neben dem Einkaufstrubel sich eine gemütliche Pause gönnen zu können, findet auch Proma-Händler und Wirt Alexander Kauderer: „Die Hütte und das Speisenangebot gehören einfach dazu, deswegen finde ich Nicos Initiative richtig gut.“ Unterdessen leuchten vor und im Einkaufszentrum Proma wieder liebevoll geschmückte Tannenbäume mit roten, silbernen und goldenen Kugeln um die Wette. Nicht minder festlich geschmückt präsentieren sich die Dienstleister, Geschäfte und Boutiquen auf allen Ebenen im Proma. Ob ferne Reisen in den sonnigen Süden, aktuelle Schuh-, Brillen- und Modetrends, Genüssliches wie leckere Klausenmännle oder frische Pasta- und Pizzagerichte – im Proma wird man sicherlich fündig und aus einem gewöhnlichen Einkauf wird ein stimmungsvoller Weihnachtseinkaufsbummel.

Elf Weihnachtsbuden

Elf Weihnachtsbuden mit kulinarischem und Handarbeitsartikeln sorgen beim Markdorfer Weihnachtsmarkt für einen besonderen Flair im Schlosshof. Bild: Andreas Lang

Der kleine Weihnachtsmarkt im Markdorfer Schlosshof ist bekannt für seinen besonderen Charme, in diesem Jahr hat der Markdorf Marketing Verein einige kleine Neuheiten einfließen lassen. „Damit wollen wir unseren Besuchern immer etwas neues Bieten, ohne dabei den bisherigen Charakter des Weihnachtsmarktes zu verändern“, erklärt Lucie Fieber, Geschäftsführerin des Marketingvereins. Elf Buden im Schlosshof sorgen für Kurzweil mit Geschenkartikeln, Kunsthandwerk und kulinarischem Angeboten. Erstmals wird Bürgermeister Georg Riedmann am Freitagabend, 9, Dezember den Markt bereits um 17 Uhr offiziell eröffnen, also eine Stunde früher als sonst. Neu einbringen wird sich auch der Narrenverein Turmhexen Markdorf, deren Mitglieder als Märchenerzähler und mit einer eigenen Weihnachtsbude in Erscheinung treten werden. Eine neu gestaltete Bühne soll ebenfalls ein kleiner Hingucker werden. Im musikalischen Bereich gibt es gleich mehrere Neuheiten, laut Lucie Fieber. So wird die Acoustic Band „Lay Out“ am Freitagabend ab 19:30 Uhr einen neuen Schwung in den Weihnachtsmarkt bringen. Am Sonntagmittag, ab 15:30 Uhr, wird Gitarrist Gregor J. Panasiuk erstmals ein Gastspiel auf dem Markt geben. In der Region bekannt ist Walter Ruf mit seinem „Quattro Brass“ Ensemble. Auch er wird am Sonntag ab 19 Uhr seine Premiere auf dem Weihnachtsmarkt geben. Auf die Kinder wartet ein buntes Programm mit Streichelzoo, Bastelmöglichkeiten und Märchenerzählungen.

Das „Wir“ bleibt

Noch wird bei „Wir – M 3 und Café“, wie das Geschäft in der Hauptstraße von nun an heißt, emsig gesägt, gestrichen und gehämmert. Damit bis zur Wiedereröffnung am Mittwoch, 5. Dezember, alles fertig ist, packt das Team um Inhaberin Moni Mayer fleißig mit an. Künftig wird Mayer neben dem Modeladen auch das Café führen, aber das Motto bleibt: „Das ‚Wir’ sind wir und wir bleiben das ‚Wir’“, betont sie. Auch in Zukunft wird es die so beliebten im Haus gemachten Kuchen und Torten im Café geben. „Unser Backteam bleibt das selbe und wird weiterhin mit ganz viel Leidenschaft backen.“ Wie bisher setzt man auf Qualität, Frische, Regionalität – zu fairen Preisen. „Unser Teamgeist ist groß, weil wir alle an einem Strang ziehen“, so Mayer. Zur Wiedereröffnung hat sich das „Wir“-Team etwas besonderes einfallen lassen: „Von 14.30 bis 17.30 Uhr macht der Nikolaus in unserem weihnachtlich dekorierten Laden Station und die Kinder – aber auch Erwachsene – können sich mit ihm zusammen fotografieren lassen und das Bild gleich mitnehmen.“ Es gibt frisch gebackene Plätzchen aus der Weihnachtsbäckerei.

Moni Mayer (2. von links) und ihre fleißigen Helfer: Sophia Carloni (von links), Joshua und Max Mayer sowie Pauline Raffling.

Das Team vom „M 3 und Cafe“ ist bereit für die Widereröffnung am Mittwoch, 5. Dezember (vorne von links): Ela Herr, Sonja Bachmann und Anita Grandel. Oben von links: Margit Reutemann, Tatjana Bartels, Moni Mayer, Petra Frank sowie Karin Baumgartner. Bilder: Jan Manuel Heß

