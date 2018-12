Mit einer Lesung von Erfolgsautorin Bettina Storks im Geschäft „Neher – feine Wäsche“ am Freitag, 14. Dezember, hat sich Inhaberin Sabine Holzherr-Tausendfreund einen Wunsch erfüllt: „Die Idee hatte ich schon lange und deswegen freut es mich umso mehr, dass es mit Bettina Storks geklappt hat.“ Für das genüssliche Wohl wird Monika Steffelin vom Obsthof Steffelin aus Ittendorf sorgen. „Das wird bestimmt ein schöner Abend, denn die Geschichten von Bettina Stork sind einfach toll“, freut sich Holzherr-Tausendfreund. Storks wird aus ihrem aktuellen Roman „Das geheime Lächeln“ vorlesen. Darin geht es um die Journalistin Emilia Lukin, die bei einer Auktion das Gemälde einer jungen Frau entdeckt und meint, darin in ihr eigenes Spiegelbild zu blicken. Kann es sich um ihre Großmutter Sophie handeln? Um deren extravagantes Künstlerleben im Paris der 1930er Jahre ranken sich wilde Gerüchte, Emilias Mutter Pauline aber hüllt sich in Schweigen. Emilia lässt das traurige Lächeln auf dem Porträt nicht mehr los, und so folgt sie dessen Spuren in die Provence und nach Paris. Dabei gerät Emilia tief in die Geschichte einer leidenschaftlichen Frau, deren Leben auf geheimnisvolle Weise mit ihrem verknüpft ist. Beginn der Lesung ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei und die Sitzplätze begrenzt. Zudem präsentiert die Inhaberin schöne und verführerische Damenwäsche, passend zur Weinachtszeit in Rot gehalten. „Man sagt, dass rote Wäsche Glück für das neue Jahr bringen soll und außerdem sieht Rot einfach schön aus.“ BHs und Slips gibt es – sportiv oder sexy – von Chantelle, Triumph, Marie Jo oder Mey. Für den anspruchsvollen Herrn gibt es eine feine Auswahl an Burlington-Socken und Bruno-Banani-Unterwäsche.

700 Euro für die Tafel

Kleine Geste, große Summe: Werner Graetsch, Inhaber Optikhaus Hammer im Proma, übergibt an Günther Wieth von der Markdorfer Tafel eine Spende von 700 Euro. Bilder: Jan Manuel Heß

Werner Graetsch und sein Team vom Optikhaus Hammer, Proma, wollen jedes Jahr einen karitativen Beitrag leisten und unterstützen den Markdorfer Tafelladen. „Für eine schonende, natürliche Brillenreinigung bieten wir unseren Kunden das Glasklar-Brillenspray an, ein Fluid, das ganz ohne chemische Zusätze auskommt und zudem nachfüllbar – also nachhaltig – ist.“ Und da er mit dem Brillenspray kein Geld verdienen möchte, entschied er sich, die Einnahmen komplett an die Markdorfer Tafel zu spenden. Das Spray kann jederzeit nachgefüllt werden, wofür eine freiwillige Spende von 2 Euro genommen wird, die an die Tafel geht. Dieses Jahr ist eine Summe von 700 Euro zusammengekommen, über die sich Günther Wieth, Vorsitzender der „Zukunftwerkstatt“, freut: „Wir müssen zwei Kühlfahrzeuge unterhalten, dafür können wir das Geld sehr gut gebrauchen.“ Aktuell beziehen 83 Familien pro Woche Lebensmittel von der Tafel, was mit hohen Hygieneanforderungen und amtlichen Kontrollen verbunden ist. Mit einem einfachen Lieferwagen ist es nicht getan, dazu Wieth: „Bei vielen Produkten darf die Kühlkette aus lebensmittelschutzrechtlichen Gründen nicht unterbrochen werden. Hätten wir kein Kühlfahrzeug, könnten wir keine Milchprodukte oder frische Wurstwaren verteilen.“

Für Urlaub gut gerüstet

Dieses attraktive Koffer-Set von Titan gibt es als 3. Hauptpreis zu gewinnen. Bild: Jan Manuel Heß

Der 3. Hauptpreis des SÜDKURIER Weihnachts-Rubbellos-Gewinnspiels ist ein dreiteiliges Reisekoffer-Set der Marke Titan. Gestiftet hat es Julia Wieland, Inhaberin des Reisebüros Sonnenklar. „Das sind drei wirklich hochwertige Koffer von Titan, mit denen man tolle Reisen unternehmen kann“, sagt Julia Wieland. Noch bis Ende Januar gibt es Frühbucherrabatte bis zu 30 Prozent. „Wer seinen Sommerurlaub 2019 buchen will, sollte es genau jetzt machen“, rät Wieland. Absolut im Trend seien beispielsweise Mittelmeer-Kreuzfahrten, Familienurlaube in Griechenland oder der Türkei und fernöstliche Rundreisen. „Hier kann ich Vietnam empfehlen, ein Land mit wundervoller Kultur, atemberaubender Natur und tollen Menschen“, erzählt die Reise-Expertin. Sie und ihr Team sind mehrmals im Jahr unterwegs und bereisen die Ziele, um authentische Eindrücke vor Ort zu sammeln, die dann an die Kunden weitergegeben werden können. „Das ist etwas, was das Internet nicht leisten kann, aber wir schon.“ Wer sich informieren möchte, kann jetzt die aktuellen Kataloge einsehen und sich sein Traumziel aussuchen. „Wir betreuen, begleiten und helfen von Anfang bis zum Ende, sodass niemand alleine gelassen wird und seinen Urlaub in vollen Zügen genießen.“

Genüssliche Weihnachten mit Sulger

Weihnachtszeit, Genusszeit. Leckere Lebkuchen, edle Schweizer Schokolade, verführerisch gefüllte Pralinees, feines Wildfleisch und Geflügel oder knackiges Gemüse aus der Region. Bei Edeka Sulger in Markdorf werden alle kulinarischen Wünsche erfüllt. Corinna Gindele, stellvertretende Markleiterin in der Mangoldstraße, ist eher kein Schokoladen-Fan, aber jetzt macht sie mal eine Ausnahme: „Bei dem großen Angebot, muss man doch einfach probieren.“ Im Sortiment finde man alles, was gerade Konjunktur hat, so Gindele. „Es wird ja jetzt gerade sehr viel gebacken. Wir bieten neben den frischen Bodensee-Eiern und Weizenmehl in Profi-Back-Qualität auch weihnachtliche Gewürze und vieles mehr.“ Wer noch seinen Festtagsbraten besorgen möchte, dem sei eine frühzeitige Vorbestellung empfohlen, sagt Gindele: „Damit jeder rechtzeitig erhält, was er braucht. Es ist einfach besser vorzubestellen, dann kann nichts schiefgehen.“ Kunden, die etwas Gutes tun wollen, können die Markdorfer Tafel unterstützen, indem man eine – oder mehrere – fertig gefüllte Tafel-Tüten kauft und sie im Laden abgibt. Dazu Gindele: „Eine tolle Aktion, die jedes Jahr sehr gut angenommen wird.“

Der Landgasthof Linde in Hepbach gilt als Gaststätte der Herzlichkeit. In zweiter Generation wird diese von Julia Boßhart und Carina Steimle (2. von links und 3. von rechts) geführt. Tatkräftig unterstützt werden die Schwestern von ihren Eltern Hannelore und Karl Steimle (links) sowie von Nicole Egger (2. von rechts). Gute Laune ist in der Linde Trumpf, dort wird gestrahlt, auch falls es mal stressig werden sollte. Und zumeist wird jeder Gast per Handschlag oder mit einer herzlichen Umarmung begrüßt. „Wir freuen uns darauf, die Gäste, die unsere Gutscheine beim SÜDKURIER-Weihnachts-Gewinnspiel“, erklärt Julia Boßhart. ALA/Bild: Andreas Lang

Service für die Ski gibt es bei Intersport Raither. Um das technische Verletzungsrisiko zu minimieren, sollte man vor dem nächsten Ski-Urlaub die komplette Ski-Ausrüstung überprüfen lassen. Einen kompletten Rundum-Service bietet Manuel Raither von Intersport Raither in der Mangoldstraße an. „Man sollte das Risiko nicht unterschätzen und auf die Sicherheit achten“, rät er. Auch beim Helm sollte man auf das Alter achten, empfiehlt Raither: „Die Helme sind aus Kunststoff und die darin enthaltenden Weichmacher halten nicht ewig. Nach etwa sechs Jahren müsste es schon ein neuer sein.“

jmh/Bild: Jan Manuel Heß

Liebe verschenken mit Uhren und Schmuck von Ulrike Wielath in der Marktstraße. „Bei uns findet man passende Geschenke für Familie und Freunde“, sagt Inhaberin Ulrike Wielath mit ihrem Team, Sabine König, Prisca Metzger und Miriam Bakoias. Ob schöne Herren-Armbanduhren von Jacques Lemans, besondere Uhren-Geschenksets von Fossil, edler Perlen- und Brillantschmuck für Sie oder hübsche Kinderuhren. Ulrike Wielath ist sich sicher, wer etwas besonders Wertiges verschenken möchte, ist in ihrem Geschäft richtig. Darüber hinaus kann, wenn gewünscht, auch gleich eine schöne Geschenkverpackung mit ausgesucht werden. jmh/Bild: Jan Manuel Heß

Gesund durch die Weihnachtszeit mit der Bären-Apotheke, Bahnhofstraße in Markdorf. Apothekenangestellte Jessica Benzing hat eine ganze Handvoll Tipps parat, damit man zum Weihnachtsfest hin auch in Topform ist. „Man sollte jetzt unbedingt die Abwehrkräfte mobilisieren, etwa mit dem pflanzlichen Imupret oder Orthomol-Vitamin C und Zink.“ Die klassische „Heiße Zitrone“ oder Erkältungs-Tees schmecken nicht nur gut, sondern stärken ebenfalls die Abwehrkräfte. Die Heißgetränke gibt es auch mit Holunder-, Ingwer- oder Apfelgeschmack. Zur Vorbeugung empfiehlt Jessica Benzing, stets die Hände gut und gründlich zu waschen.

jmh/Bild: Jan Manuel Heß

„Goldgarn“ neu im Sortiment: Diese Trend-Jeansmarke gibt es jetzt bei „Lieblingsstück“ in der Hauptstraße. „Diese Jeansmarke ist einfach klasse, da stecken junge Designer dahinter, die coole Jeans produzieren, die vom Markt gewünscht werden“, sagt Geschäftsführerin Iris Schilt. Sie ist glücklich, diese Marke nun auch bei sich im Programm zu haben. Mit dem Label sei zudem auch noch ein sozialer Aspekt verbunden. So spenden die aus Mannheim kommenden Designer für jede verkaufte Hose einen Euro an die Institution „Aufwind“ für sozial benachteiligte Kinder. ala/Bild: Andreas Lang

Weihnachtlich dekoriert präsentiert sich der Eingangsbereich.

Wiederöffnung „Wir – M3 und Café“: Nach fünf Tagen Umbauphase gibt es im Modegeschäft und Café von Moni Mayer wieder aktuelle Mode und hausgemachte Leckereien. „Es war einfach an der Zeit, gerade der Tresenbereich sollte mal einen neuen Look bekommen“, erzählt Inhaberin Moni Mayer. Geblieben sind die gemütliche Atmosphäre und natürlich die leckeren Kuchen und Torten. Da schaute sogar der Nikolaus vorbei und ließ sich ein Stück Kuchen schmecken. „Bei uns gibt es viele tolle Geschenkideen zu entdecken“, so Mayer.

jmh/Bild: Jan Manuel Heß

Schöne Geschenkverpackungen stehen zur Auswahl.

Genießen und Entspannen im „Ludwig“. Servicekraft Saskia Schuster liebt es, zur Weihnachtszeit im „Ludwig“ im Obergeschoss des Proma den „Ludwig“-Glühwein und heiße Kaffeespezialitäten zu servieren. Das „Ludwig“ ist ein Ort, an dem saftige Burger mit feinstem Angus-Beef auf coole Cocktails treffen, Terrasse und Lounge-Bereich zur kurzen Shoppingpause einladen und man abends in entspannter Atmosphäre mit Freunden den Feierabend genießen kann. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, wenn das „Ludwig“ weihnachtlich geschmückt ist, ist die Atmosphäre besonders schön. jmh/Bild: Jan Manuel Heß