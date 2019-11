Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags, wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen Körperverletzung ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 42-jährigen Mann. Dies geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz hervor.

Polizei hat 42-Jährigen vorläufig festgenommen.

Der 42-Jährige wurde am Mittwoch gegen 22.40 Uhr von Beamten des Polizeireviers Weingarten in der Keplerstraße vorläufig festgenommen.

Mann sollte in psychiatrische Einrichtung gebracht werden

Der 42-Jährige sollte bereits am Dienstag mit einem Krankenwagen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden, flüchtete aber noch vor dessen Eintreffen. Nachdem der Mann zunächst verschwunden blieb, wurde er am Mittwochabend von einer Polizeistreife in seiner Wohnung festgestellt.

42-Jähriger attackiert Polizisten plötzlich mit Messer

Nach einer ersten Kontaktaufnahme durch die geschlossene Tür sicherte der 42-Jährige zu, diese zu öffnen, attackierte aber unmittelbar darauf einen der beiden Polizeibeamten mit einem Messer.

Polizist stürzt mit Angreifer mehrere Treppenstufen hinunter

Den beiden Polizisten gelang es jedoch, den Angreifer zu überwältigen und ihm das Messer abzunehmen. Allerdings stürzte einer der Polizeibeamten mit dem Tatverdächtigen mehrere Treppenstufen hinunter.

Schwer verletzter Polizist bis auf Weiteres dienstunfähig

Während sich der 42-Jährige laut Polizeibericht nur leicht verletzte, erlitt der Polizeibeamte schwerere Verletzungen, weshalb er bis auf Weiteres dienstunfähig ist. Das Amtsgericht hat zwischenzeitlich die einstweilige Unterbringung des 42-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik angeordnet.