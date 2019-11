Gegen 9 Uhr ist in Wasserburg ein Feuer in der Prechtl-Werft ausgebrochen. Laut Polizei ist das Feuer mittlerweile unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauern aber an. Mindestens acht Menschen wurden bei dem Brand verletzt, zwei davon mittelschwer. Der Sachschaden wird derzeit auf drei Millionen Euro geschätzt. Trotz Ölsperren ist auch verunreinigtes Löschwasser in den See gelangt.