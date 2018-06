von Karlheinz Fahlbusch

Es geht die Angst um bei vielen Männerchören: Wie lange werden die wöchentlichen Singstunden noch Bestand haben, wenn immer mehr Aktive aus Altersgründen ausscheiden und Nachwuchs nicht zu finden ist? Liegt es daran, dass auf Traditionen kein Wert mehr gelegt wird oder dass man mit veraltetem Liedgut nicht mehr punkten kann? Antworten sind schwierig und die Ursachen für die Misere sind nicht in jedem Ort gleich. Tatsache ist: Chöre, die über 100 Jahre Bestand hatten, werden aufgelöst. Ein Stück Kultur verschwindet und ist dann nur noch in einer Vereinschronik zu finden.

Für manche Menschen ist ein Gesangverein ein Relikt aus alter Zeit. So ganz falsch ist das gar nicht, denn die Männerchor-Gründungen kamen ursprünglich aus der Arbeiterbewegung und hatten durchaus auch politische Hintergründe. Doch seit Mitte 1800 hat sich unwahrscheinlich viel getan in der Chorwelt. Frauenchöre haben sich übrigens erst in den 1950er Jahren großflächig etabliert.

Die Verantwortlich in den Sängergauen haben längst erkannt, dass neue Strukturen und neue Ideen gefordert sind, soll es auch in Zukunft noch Männerchöre geben. „Die Menschen wollen auch heute noch singen“, sagt Barbara Contius-Lorsbach. Sie ist die Präsidentin des Bodensee-Hegau-Chorverbandes und kann sich für die Zukunft die vermehrte Bildung von Ensembles vorstellen. Die sollen dann mit gesanglicher Qualität und neuem Liedgut auf sich aufmerksam machen und auch gerne gehört werden. „Ohren offen halten und sich von überall Anregungen holen“, lautet ihre Forderung. So manche Idee ließe sich gut auf den eigenen Chor übertragen. Keinesfalls dürfe man den Kopf in den Sand stecken. „Aktivität statt Überlebenstraining“ müsse die Losung heißen.

Der Bodensee-Hegau-Chorverband unterstützt seit Jahren die Chöre mit Arbeitstagungen und Workshops zu Themen wie „Auflösung oder Verschmelzung“. Tage speziell für Männerstimmen, eine neue Außendarstellung der Vereine: Vorschläge gibt es viele. Aber die müssen auch umgesetzt werden. Und da sind nicht nur die Vorstände gefragt, sondern alle Mitglieder.





Doch ist es oft die Resignation, die das Tun bestimmt. „Mann“ fügt sich in sein Schicksal. Chöre sind nicht mehr ausgeglichen besetzt. Konzerte werden schon lange nicht mehr veranstaltet. Hier und da wird noch einmal ein Ständchen gesungen. Geprobt wird allerdings noch nach wie vor noch jede Woche. Wie lange das noch gehen kann, weiß man nicht, denn der Chorleiter muss ja auch bezahlt werden und die vereinseigenen finanziellen Mittel werden durch den fehlenden Nachwuchs und sinkende Sängerzahlen immer geringer.

Bei jungen Menschen ist das Interesse am Chorgesang rückläufig. Wobei man entgegenhalten muss, dass Gospelchöre oder solche, die sich mit ihrem Repertoire der Pop-Musik verschrieben haben, durchaus Zulauf haben. Für die Männerchöre gilt das in der Regel nicht. Die Sänger sind in die Jahre gekommen, bestimmte Stimmlagen können nicht mehr ausreichend besetzt werden. Da fehlt es an Tenören oder der Bass ist schwach auf der Brust. Doch das muss nicht immer so sein.

„Hast du Töne?“ fragt der Männerchor Friedrichshafen-Fischbach auf einem Flyer, der so gar nicht angestaubt daherkommt. Gegründet 1932, vorübergehend mal Werkschor von Dornier, Unterbrechungen durch den Krieg und schließlich die Neugründung: Es wurde alles überlebt. Waren es früher mal bis zu 100 Männer, sind es heute noch 50. Aber die lassen sich nicht beirren. „Was uns verbindet ist die Leidenschaft für Musik“, sagt Vereinsvorsitzender Jürgen Dörge. Er räumt aber ein, dass es immer schwieriger werde, neue Leute zu finden. „Das muss man schon gehörig die Werbetrommel rühren“, weiß er. Mit dem pfiffigen Flyer und einer sympathischen Internetseite haben sie sich auf den Weg in die Zukunft begeben. Da werden sich doch jetzt täglich neue Sänger melden, oder nicht? „Ganz so ist es nicht“, meint Dörge schmunzelnd. Mitsänger bekomme man vor allem durch persönliche Ansprache. Und klar ist: Nicht jeder, der mal in eine Chorprobe reinschnuppert, bleibt dann auch dabei.

In der Linzgaustadt Pfullendorf kämpft Irmine Felix für ihren Männerchor. Sie ist die Vorsitzende des Gesangvereins mit einem Männerchor, einem Frauenchor und einem gemischten Ensemble. Es wird nicht lange dauern und es wird keine Singstunden alleine für die Männer mehr geben. Für ein Konzert muss Chorleiter Rainer Kempf schon mal Tenöre ausleihen. Weil er nicht nur in Pfullendorf aktiv ist, bekommt er das auch immer hin. Noch! Er beklagt den mangelnden Stellenwert von Männerchören. Muss auf diese Stimmgewaltigkeit bald verzichtet werden? Karl-Ernst Föhrenbach runzelt die Stirn, wenn er daran denkt.

Er ist einer musikalischen Familie aufgewachsen und seit 40 Jahren Chorsänger. Freude am Gesang und Entspannung sind für ihn der Grund, warum er noch jede Woche zur Probe geht. Und auch die Kameradschaft.

Schubert, Silcher, Opern- und Operettenchöre singt er genauso gerne wie Schlager- oder Musicalmelodien. „Hauptsache ist, dass es klingt und dem Publikum gefällt“, sagt Anton Schweizer, der auch schon einige Jahrzehnte auf den Stimmbändern hat. Wie lange wird das noch so sein? Da zuckt er die Schultern. So wie viele Aktive in den Männerchören. Es gibt übrigens in vielen Chören „Exoten“. Das sind Männer, die deutlich jünger sind als die restlichen Sänger. Fischbach hat so jemanden, Pfullendorf auch. Doch leider sind sie die Ausnahme.

