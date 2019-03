In der Wirtschaftssprache gibt es den Begriff "Hidden Champions", versteckte Champions. Der bezeichnet Unternehmen, die landläufig häufig unbekannt, dafür aber in ihrem Bereich eine führende Rolle auf dem Weltmarkt einnehmen. Auch in der Region gibt es viele solcher "Hidden Champions", einen davon im Deggenhausertal: Der Wasch- und Reinigungsmittelhersteller Sonett in Deggenhausen gilt als Pionier für biologische Waschmittel und für nachhaltiges und den nachfolgenden Generationen verpflichtetes Wirtschaften.

Im Einklang mit der Natur

"Waschen und Reinigen sind Kulturerrungenschaften, die, indem sie dem Menschen zu Gute kommen, zugleich das Wasser belasten. Waschen und Reinigen in aufbauender Weise in Einklang mit der Natur und insbesondere mit dem Wasser zu bringen, verstehen wir als unsere Aufgabe", ist Beate Oberdorfers Leitspruch. Gemeinsam mit Gerhard Heid führt Oberdorfer das Unternehmen bereits seit 1992. Erst dieser Tage wurde die Geschäftsführung durch Oliver Groß und Andreas Roth als Vertreter der nachfolgenden Generation erweitert.

Gerhard Heid und Beate Oberdorfer leiten Sonett seit 1992. | Bild: Sonett

Gegründet 1977, ist die Sonett GmbH heute ein Weltmarktführer für biologische Wasch- und Reinigungsmittel. Mit rund 60 Mitarbeitern in Deggenhausen werden Produkte hergestellt, die in 45 Länder weltweit vertrieben werden, darunter auch nach Japan, China, Australien und in die USA. Wer das Sortiment in den hiesigen Supermärkten schon einmal eingehender betrachtet hat, wird die zylinderförmigen Spender mit den farbigen Etiketts kennen.

Der sozialen Verantwortung verpflichtet

Führend ist die Sonett GmbH aber nicht nur in ihrer Branche, sondern ebenso in ihrer Selbstverpflichtung zur sozialen Verantwortung: 1996 wurde die Firma Partner der benachbarten Camphill Werkstätten Lehenhof, heute arbeiten rund 25 Menschen mit besonderem Hilfebedarf vom Lehenhof ausschließlich für Sonett. Außerdem unterhält das Unternehmen Kooperationen mit der Drogenheilstätte Sieben Zwerge und dem Georgenhof, einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen.

In der Etikettierung bei Sonett arbeiten auch Bewohner des benachbarten Lehenhofs. | Bild: Sonett

Auch die Bio-Landwirtschaft wird von Sonett unterstützt: 2018 spendete die Firma insgesamt 37 000 Euro für drei Projekte, darunter dem Bündnis für enkeltaugliche Landwirtschaft. Und seit Oktober vergangenen Jahres gehen zehn Cent pro verkaufter Flasche Handseife Calendula als Spende an die Bienenhilfe Mellifera, die sich für eine pestizidfreie Landwirtschaft und die artgerechte Bienenhaltung einsetzt. Spannende Themen also, die es am 25. März für 20 SÜDKURIER-Leser zu entdecken und erfahren gibt.