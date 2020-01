Nach drei Tagen fiel das Urteil einstimmig aus: Die Geschworenen des Landgerichts in Feldkirch sprachen den 35-jährigen Soner Ö. des Mordes für schuldig. Soner Ö. hat nach Ansicht des Gericht am 6. Februar 2019 in der Bezirkshauptmannschaft in Dornbirn den 49-jährigen Leiter des Sozialamtes mit einem Küchenmesser erstochen, da er sich von dem Beamten ungerecht behandelt gefühlt haben soll.

Am dritten und letzten Verhandlungstag, der wieder unter massivem Polizeischutz und mit großen Sicherheitsvorkehrungen stattfand, erklärte der zuständige Rechtsmediziner Walter Rabl, der das Opfer obduziert hatte in allen Details, die zahlreichen Schnitt- und Stichverletzungen des 49-jährigen Amtsleiters. „Der erste Stich, mit dem Messer, das eine 20 Zentimeter lange Klinge hat, wurde mit großer Wucht ausgeführt und wies eine Stichtiefe von 16 Zentimetern auf, sodass sogar das Brustbein durchtrennt wurde“, schilderte Rabl. Der Gerichtsmediziner widersprach auch den Ausführungen von Soner Ö., der behauptet hatte, mit dem Messer immer „nur“ zwei bis drei Zentimeter tief auf sein Opfer eingestochen zu haben. Rabl erklärte, dass etliche der zahlreichen Stichverletzungen bis zu sieben Zentimeter tief eingedrungen waren und der Amtsleiter wohl noch ein bis zwei Minuten bei Bewusstsein war, ehe er wegen des enorm hohen Blutverlustes bewusstlos geworden sein dürfte.

Rechtsmediziner widerspricht Aussage

Außerdem habe das Opfer mehrere Schnitte und Stichverletzungen im Gesicht und am Hals aufgewiesen. „So macht es auch ein Metzger, wenn er ein Tier töten muss“, erläuterte der Rechtsmediziner einen großen Schnitt am Hals des Opfers. Rabl bekannte auch, dass er von so genannten „Schmerzstichen“, wie vom Täter angeführt, noch nie gehört habe.

Für Staatsanwältin bei 13 Stichen klar Mord

Für Staatsanwältin Konstanze Manhart stand nach den Ausführungen des Rechtsmediziners fest, dass „es im Rechtsstaat Österreich weder Selbstjustiz, noch blutige Rache geben darf.“ Sie erklärte, an die Geschworenen gewandt weiter, dass es sich aus ihrer Sicht um Mord handelt: „Glauben sie, dass er das Opfer nicht töten wollte, obwohl er 13 mal zustach?“ Den Ausführungen der Staatsanwältin schlossen sich die beiden Anwälte der Hinterbliebenen des Amtsleiters an. Er habe das Opfer eiskalt ermordet. Der Täter verdiene die Höchststrafe.

Angeklagter bedauert in letztem Wort die Tat

„Wir verteidigen die Tat nicht und sehen ein, dass es eine lange Gefängnisstrafe geben muss, aber auch der Mensch muss gesehen werden“, führte Stefan Harg aus, einer der beiden Rechtsvertreter von Soner Ö. Sie sprachen von einer „Kurzschlusstat“ des Angeklagten. Soner Ö., dem, bevor sich die Geschworenen zurückzogen, das letzte Wort hatte, betonte, dass ihm die Tat leid tue und er niemals beabsichtigt hatte, einen Menschen zu töten.

Urteil ist noch nicht rechtskräftig

Die Geschworenen waren einstimmig zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich um Mord gehandelt hat. Richter Martin Mitteregger erklärte: „Die Tat war brutal, eiskalt und heimtückisch, dafür kann es nur lebenslange Haft geben!“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.