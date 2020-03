von Katy Cuko und Markus Vonberg

Auf Anfrage bestätigte Arnold Zimmermann, Marketingleiter der Grieshaber Logistik GmbH, das Ableben des Firmengründers und Aufsichtsratsvorsitzenden am Sonntag. Heinrich Grieshaber war bis 2018 zehn Jahre lang Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben. In Würdigung seiner Verdienste erhielt er im Oktober 2019 das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik.

Internationales Logistikunternehmen aufgebaut

Heinrich Grieshaber baute zusammen mit seinem Bruder Kurt die väterliche Spedition zum Logistik-Dienstleister um. Hauptstandorte der ab 1989 als Grieshaber Transport + Logistik GmbH & Co. KG geführten Firmen waren Bad Säckingen und Weingarten. Für das internationale Geschäft wurden Niederlassungen in Frankreich und in der Schweiz gegründet.

Vier Jahre nach dem 50-jährigen Firmenjubiläum teilten die Brüder 2005 das Unternehmen auf. Heinrich Grieshaber übernahm die Grieshaber Logistik GmbH in Weingarten, die für Kunden aus der Automobil-, Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie tätig ist.

2014 Stiftung gegründet

2014 übereignete Heinrich Grieshaber das Unternehmen an die von ihm und seiner Frau gegründete Heinrich und Gabriele Grieshaber Stiftung. Sie soll Kinder und Jugendliche fördern sowie in Not geratene Mitarbeiter unterstützen. 5 bis 10 Prozent des Nettogewinns der Firmen sollen seither jährlich in die Stiftung und deren Projekte fließen.