von Eva-Maria Bast

Die Erhöhung der Müllgebühren hat bei einem Überlinger Bürger, der namentlich nicht genannt werden will, für Ärger gesorgt. Er leitete der Redaktion sein Schreiben an das Landratsamt zu, in dem er beklagt: "Der Kreis hat wohl seit Anfang des Jahres unter anderem die Pauschalgebühr für Restmüll um sagenhafte 200 Prozent auf 10 Euro erhöht, was wohl kaum irgendwie erklärbar sein dürfte. Denn wenn Kostensteigerungen der Grund sein sollten, so sind diese keinesfalls von einem Jahr zum anderen so gestiegen." Das Landratsamt antwortete dieser Zeitung auf Anfrage: "Über die Gebührenerhöhung ab diesem Jahr wurde schon umfassend informiert. Es war die erste nach 25 Jahren!"

Die Gründe für die Erhöhung sind nach Auskunft des Landratsamts Kostensteigerungen in den verschiedensten Bereichen der Abfallwirtschaft: höhere Personalkosten, Anstieg der Dieselpreise, Einführung der Maut auf Bundesstraßen, Einbruch des Papierpreises und vieles mehr. "Dies führte dazu, dass für 2019 unter anderem erstmals nach 25 Jahren auch die Abfallgebühren für die privaten Haushalte um durchschnittlich sechs Prozent erhöht werden müssen. Des Weiteren ist die Gebühr für die Selbstanlieferung von Abfällen auf den Entsorgungszentren betroffen, die um 15 Prozent auf 225 Euro je Tonne angehoben wurde. Da die Fahrzeugwaagen auf den Entsorgungszentren nur für Anlieferungen ab 100 Kilogramm zugelassen sind, wird seit dem Jahr 2017 für Anlieferungen bis 100 Kilogramm eine Pauschale festgesetzt." Diese richte sich nach dem durchschnittlichen Gewicht dieser Kleinanlieferungen und ergebe ab 2019 den Wert von 10 Euro.

Der Bürger behauptet in seinem Brief außerdem, "dass zugleich bei der Deponie Füllweide in Überlingen den Mitarbeitern ein Luxus-Carport erstellt wurde, der zwangsläufig entsprechende hohe Mehrkosten im Abfallbereich verursacht hat." Überdachte und edle Unterstellmöglichkeiten zu schaffen sei "mit den Prinzipien der Sparsamkeit der öffentlichen Haushalte nicht vertretbar". Die Verdoppelung der Gebühren sei insofern folgerichtig. Das sei "Quatsch", entgegnet das Landratsamt in seiner Stellungnahme. "Da wir auf unserem Betriebsgelände aus Sicherheitsgründen Fahrzeuge nicht im Betriebs- und Verkehrsraum stehen lassen können, brauchen wir dort Parkplätze. Die Parkplätze am Wiegehaus ersetzen weggefallene Parkplätze an der Stelle, wo jetzt das neugebaute Gebäude steht, in dem kleinteilige Wertstoffe gesammelt werden. Der Carport hat in erster Linie den Zweck, dass darauf eine Solaranlage installiert werden soll, die künftig die Heizung im Wiegehaus versorgen soll", so das Landratsamt.