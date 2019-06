von sk

Christoph Keckeisen ist der neue Erste Landesbeamte im Landratsamt Bodenseekreis und damit Stellvertreter von Landrat Lothar Wölfle. Dies teilt das Landratsamt mit. Keckeisen hat seinen Dienst Anfang Juni 2019 angetreten. Zuallererst wolle er in den nächsten Tagen die Ämter und Mitarbeitenden in der Kreisbehörde kennenlernen, für die er als Dezernent innerhalb des Landratsamts verantwortlich ist, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes. In seinen Zuständigkeitsbereich fallen das Haupt- und Personalamt des Landratsamts, das Amt für Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr, das Veterinäramt, das Rechts- und Ordnungsamt sowie die Volkshochschule Bodenseekreis. Rund 250 Menschen arbeiten für die Kreisbehörde in diesen Bereichen.

Mehrere Jahre in den Innenministerien

Regierungsdirektor Christoph Keckeisen ist 42 Jahre alt und Jurist. Nach einigen Jahren als Rechtsanwalt begann er 2009 beim Land Baden-Württemberg seine Laufbahn in der öffentlichen Verwaltung. Es folgten Tätigkeiten als Leiter des Umwelt- und Baurechtsamts beim Hohenlohekreis und als Referent für Personalsachen im baden-württembergischen Innenministerium. 2015 wurde er an das Bundesministerium des Innern abgeordnet, wo er im Referat für Grundsatzangelegenheiten des öffentlichen Dienstes, EU und internationale dienstrechtliche Angelegenheiten tätig war.

Seit 2017 im baden-württembergischen Landtag

Seit 2017 war Keckeisen der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg als parlamentarischer Berater für einen Untersuchungsausschuss zugewiesen. Im Landratsamt Bodenseekreis tritt er die Nachfolge des seitherigen Ersten Landesbeamten und Stellvertreters von Landrat Lothar Wölfle, Joachim Kruschwitz, an, der Ende 2018 in den Ruhestand gegangen ist. Der Erste Landesbeamte ist gemäß Landkreisordnung Stellvertreter des Landrats und beamtenrechtlicher Leiter der unteren staatlichen Verwaltungsbehörden, die unter dem Dach des Landratsamts beheimatet sind. Keckeisen ist die Bodenseeregion keineswegs fremd: Geboren wurde der 42-Jährige in Ravensburg und aufgewachsen ist er in Meckenbeuren.