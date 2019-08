Wer auf den Straßen im Bodenseekreis zu schnell unterwegs ist, muss künftig noch mehr damit rechnen, „geblitzt“ zu werden. Laut Mitteilung aus dem Landratsamt investiert der Landkreis in vier neue Messtürme und in eine mobile Messanlage und damit in Verkehrssicherheit und Lärmschutz.

Anlagen können in beide Fahrtrichtungen messen

Es werden schwarze Messtürme des Herstellers Jenoptik installiert, wie sie bereis im Landkreis in betrieb sind. Die Anlagen sind so ausrüstbar, dass der Verkehr in beide Fahrtrichtungen überwacht werden kann. Die neuen Türme werden noch oder wurden Ende August installiert und sollen Anfang September in Betrieb gehen.

Landkreis investiert rund 450.000 Euro

Außerdem hat die Straßenverkehrsbehörde eine zweite sogenannte semi-stationäre Messanlage angeschafft. Der Anhänger kann mehrere Tage lang „unbemannt“ am Straßenrand positioniert werden. Die Bilder und Daten der zu schnellen Fahrzeuge werden per Funk an die Behörde übertragen.

Insgesamt investiert der Bodenseekreis in diesem Jahr 450.000 Euro in neue Standorte und Anlagen. Der Kreistag hatte das während der Haushaltsberatungen für 2019 beschlossen.

Im laufenden Jahr schon mehr als 56.000 Verstöße

Die Straßenverkehrsbehörde des Bodenseekreises hat dann laut Mitteilung 24 stationäre und zwei semi-stationäre Messanlagen sowie weiterhin zwei Messfahrzeuge mit Personal im Schichtbetrieb im Einsatz. Bis Mitte August dieses Jahres hat das Landratsamt durch seine Verkehrsüberwachung mehr als 56.000 Geschwindigkeitsüberschreitungen rechtskräftig festgestellt, 5799 davon im Bußgeldbereich, also mit massiv überhöhten Geschwindigkeiten. Zwölf Mitarbeiter der Straßenverkehrsbehörde kümmern sich um diese Fälle.

2018 durch Bußgelder rund 3,1 Millionen Euro eingenommen

Dem Haushalt des Landkreises flossen durch die Verkehrsüberwachung im Jahr 2018 rund 3,1 Millionen Euro an Einnahmen zu. Hieraus werden die Personal- und Verwaltungskosten bestritten, die vorhandene Technik instandgehalten und Investitionen finanziert.

137 Unfälle sowie ein Toter wegen zu hoher Geschwindigkeit

Zu schnelles Fahren ist laut Mitteilung nach wie vor eine der häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr. Allein im Bodenseekreis habe es laut Polizei in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres 137 Unfälle gegeben, bei denen nicht angepasste Geschwindigkeit eine Rolle spielte. Ein Mensch starb, 85 wurden verletzt.

In vielen Ortsdurchfahrten gelten zudem Geschwindigkeitsbeschränkungen, um die an der Straße wohnenden Menschen vor Lärm zu schützen. Die Städte Friedrichshafen und Überlingen haben eigene Verkehrsrechtsbehörden und betreiben eigene Messanlagen.