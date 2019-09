Zum Auftakt der neuen Sitzungsperiode traf sich die auf 13 Mandatsträger angewachsene Kreistagsfraktion von B 90/Grüne zu einer Fraktionsklausur, um die inhaltlichen Schwerpunkte der politischen Arbeit festzulegen. Laut Mitteilung aus der Fraktion wurde die bisherige Doppelspitze, Christa Hecht-Fluhr und Helmut Faden, in ihrem Amt bestätigt. Ergänzt werde die Fraktionsführung durch einen weiteren stellvertretenden Vorsitzenden, Tim Horras. Als jüngstes Kreistagsmitglied soll er der Stimme der Jugend mehr Gewicht verleihen.

Fraktion: Kreis muss Beitrag zur Einhaltung der Pariser Klimaziele erbringen

Man war sich in der Fraktion einig, dass der Bodenseekreis seinen Beitrag zu Einhaltung der Pariser Klimaziele erbringen muss. Deshalb sollen nach Auffassung von B 90/Grüne künftig alle Vorhaben und Investitionen des Landkreises auch unter diesem Aspekt entschieden werden.

Durch energetische Gebäudesanierung CO 2 -Ausstoß verringern

Der energetischen Sanierung der Gebäude müsse Vorrang eingeräumt werden, um den Kohlendioxid-Ausstoß zu mindern. Die Grüne Fraktion fordert hierfür konkrete Ziele und einen abgestimmten Zeitplan. Hierbei hofft die Fraktion auf einen breiten Konsens auch mit den anderen Fraktionen im Kreistag. Um die Bodenseelandschaft als Lebensraum für Mensch und Tier zu erhalten, brauche es weitere Anstrengungen im Bereich Umwelt- und Naturschutz.

Bahn und Bus besonders fördern, Radwegenetz ausbauen

Neben diesen Maßnahmen will sich die Fraktion nach eigenen Angaben für eine nachhaltige, vernetzte Mobilität mit besonderer Förderung von Bahn und Bus und einem forcierten Ausbau des Radwegenetzes einsetzen. Im Blick auf die Bedeutung der Bildung unterstütze die Fraktion die notwendigen Investitionen bei den beruflichen Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Teilhabe für gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken

Im sozialen Bereich will sich die Grüne Fraktion vor allem für die Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben einsetzen. Dazu gehören: die Beteiligung von Menschen mit Behinderung, die Integration von Zugewanderten, der Ausbau der Angebote im Bereich Pflege, die Prävention in der Kinder- und Jugendhilfe sowie die Mitwirkung von Frauen an politischen Entscheidungen. Aus Sicht der Grünen sind diese Themen besonders wichtig im Hinblick auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt.