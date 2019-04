Die SPD-Fraktion im Kreistag des Bodenseekreises stellte den Antrag, den Anteil des Landkreises an der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT) von aktuell 70 auf 50 Prozent des Stammkapitals zu reduzieren. „Wir sehen keine weitere Veranlassung einer erhöhten Subventionierung der Tourismusbranche durch öffentliche Gelder aus dem Kreishaushalt“, ist im SPD-Antrag zu lesen. Mit großer Mehrheit sprachen sich die Kreisräte gegen diesen Antrag aus.

Räte betonen Bedeutung des Tourismus für den Landkreis

„Die DBT befindet sich mittlerweile in erfolgreichem Fahrwasser und ist nicht mit der Echt-Bodensee-Card zu vergleichen“, schickte Landrat Lothar Wölfle der Diskussion voraus. Achim Krafft (CDU) brach eine Lanze für die DBT. „Vom Tourismus profitieren Hoteliers genauso wie Handwerker. Er sorgt für viele Arbeitsplätze in der Region." Die DBT erfülle zu 100 Prozent einen öffentlichen Auftrag. Maria Wirth (Freie Wähler) bezeichnete den SPD-Antrag als "komplett daneben". Die Gründung der DBT im Jahr 2013 sei zwingend notwendig gewesen. Helmut Faden (Grüne) bezeichnete die DBT als junge Pflanze, der man nicht das Wasser abgraben sollte. "Sie ist ein wichtiges Bindeglied zwischen der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH und den lokalen Tourist-Informationen", so Faden.

SPD-Fraktionsführer Norbert Zeller sagte, dass er Gegenwind befürchtet habe. Aber es gehe weder um die Vernichtung der DBT noch darum, sie schlecht zu reden. "Wir wollten nur unseren Anteil reduzieren."