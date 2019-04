Der Aufsichtsrat der Flughafen Friedrichshafen GmbH (FFG) wird am Dienstag, 9. April neu gewählt. Dafür haben der Bodenseekreis und die Stadt Friedrichshafen das Vorschlagsrecht für jeweils zwei Mitglieder. Einer muss beim Landkreis beziehungsweise bei der Stadt beschäftigt sein. Darüber hinaus muss jeweils ein Kandidat über kaufmännische, volks- oder betriebswirtschaftliche Kenntnisse in einem Wirtschaftsunternehmen in der Flughafenindustrie oder im Flughafenwesen verfügen. Dabei darf er nicht Beschäftigter der FFG sein.

Friedrichshafen Sommerflugplan 2019: Ab Juni starten am Bodensee-Airport wieder Flieger nach Mallorca Das könnte Sie auch interessieren

Räte schlagen Christoph Keckeisen als Aufsichtsratsvertreter des Bodenseekreises vor

Für die Wahl des Aufsichtsratsvertreters des Bodenseekreises schlägt der Kreistag den künftigen Ersten Landesbeamten Christoph Keckeisen, Nachfolger von Joachim Kruschwitz, vor. Als weitere Vertreterin für den Bodenseekreis votierten die Kreisräte für Angelika Zimmermann, Geschäftsführerin der ZIM Flugsitz GmbH aus Markdorf. Sie bringt Kenntnisse aus einem Wirtschaftsunternehmen der Flughafenindustrie mit.

Außerdem beschloss der Kreistag die Wiederwahl von Petra Rossbrey in den Aufsichtsrat.