Der Kreistag des Bodenseekreises lehnte am Dienstag mit großer Mehrheit die Gründung der Straßenplanungsgesellschaft "Planungsteam Bodensee-Oberschwaben GmbH (PBO)" ab. Ihr Ziel wäre es gewesen, die Planung dringender Neu- und Ausbaumaßnahmen an Bundesstraßen künftig selbst in die Hand zu nehmen.

Überlingen Eigene Straßenplanung als Notlösung: Regionalverband will mit Landkreisen eine Planungsgesellschaft gründen Das könnte Sie auch interessieren

Angehören sollten der PBO neben dem Bodenseekreis auch die Landkreise Ravensburg und Sigmaringen. "Der Straßenbau ist die Achillesferse der Verkehrsinfrastruktur", plädierte Landrat Lothar Wölfle für die Gründung der PBO. "Ich befürchtet, dass nichts läuft, wenn man es nicht selbst in die Hand nimmt." Wilfried Franke, Direktor des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben, sagte, dass Straßenplanung eigentlich keine kommunale Aufgabe sei. "Aber wir leben hier und haben mit den Auswirkungen zu kämpfen." Im Regierungspräsidium (RP) Tübingen seien Planerstellen nur schwer zu besetzen. "Wir könnten sie anders bezahlen als im Öffentlichen Dienst", nannte Franke einen Vorteil der PBO.

Meßkirch Stadt Meßkirch tritt Planungsteam Bodensee-Oberschwaben für den Bau der B 311 neu/B 313 bei Das könnte Sie auch interessieren

Laut RP beginnen im 2. Halbjahr 2021 die Planungen für die B 31 Friedrichshafen/Waggershausen (zweite Röhre des Riedlepark-Tunnels) und im 2. Halbjahr 2023 für die B 31 Oberuhldingen – Meersburg/West und B 31 Überlingen/Ost – Oberuhldingen. "Mehr können wir für unseren Landkreis nicht erwarten", sagte Manfred Härle (CDU). Ein Beitritt zur Straßenplanungsgesellschaft käme für seine Fraktion nicht in Frage. Es sei weder ein zeitlicher noch ein finanzieller Vorteil erkennbar. "Das RP hat die Fachkompetenz. Eine Gesellschaft mit 2,5 Stellen kann das nicht leisten", so Härle. Wichtiger sei der Blick auf die eigenen Aufgaben und Herausforderungen des Landkreises, wie den Flughafen Friedrichshafen.

Mengen Beteiligung erntet Widerspruch aus dem Bodenseekreis Das könnte Sie auch interessieren

Helmut Faden (Grüne) sagte, dass seine Fraktion im Wesentlichen mit der Haltung der CDU übereinstimme. "Wir sehen keinen Bedarf für eine freiwillige Leistung." Die neue Gesellschaft stünde in direkter Konkurrenz zu den Planern im RP. Wichtiger sei seiner Fraktion die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn und die Umsetzung des Radverkehrswegekonzepts.

Manfred Härle, CDU: "Mehr als die aktuellen Planungen können wir für den Kreis nicht erwarten." | Bild: Stadt Salem

Auch die SPD-Fraktion sieht keine zwingende Notwendigkeit für die Gründung der GmbH. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", berichtete Norbert Zeller. Nicht zu vergleichen sei die Straßenplanung mit der Planung der Südbahn, die der Bodenseekreis mitangeschoben hat, sind sich Faden und Zeller einig. Habe es doch für die Südbahn keine Planungszusage gegeben. Zeller regte an, das RP dazu aufzufordern, sich tatsächlich an die B 31-Pläne zu halten. "Wir sollten deutlich machen, dass wir das einfordern."

Krauchenwies Gemeinsam für Bau der Nordtrasse – Gemeinde tritt Planungsteam bei Das könnte Sie auch interessieren

Die Freien Wähler stimmten mehrheitlich für die Gründung der PBO. Der Landkreis nehme bereits viele freiwillige Aufgaben wahr, sagte Henrik Wengert. Bis 2030 werde eine weitere Zunahme des Straßenverkehrs erwartet. "Und wir stehen schon jetzt kurz vor dem Verkehrskollaps", erklärte Wengert. Trotzdem könne seine Fraktion die Bedenken der CDU nachvollziehen.

Henrik Wengert, Freie Wähler: "Straßenplanung ist weniger eine Glaubens – als eine Vertrauensfrage." | Bild: Freie Wähler

"Aber es geht in Sachen Straßenbau weniger um eine Glaubens- als um eine Vertrauensfrage." Er sehe die konkreten Planungen für die B 31 nur mit einem großen Fragezeichen. Betroffen von der mangelhaften Verkehrsinfrastruktur sei in erster Linie die Bevölkerung im Bodenseekreis. "Heute können wir etwas für sie tun und zwar mithilfe von 2 Euro pro Jahr und Einwohner", sprach sich Wengert weiter für die PBO aus. Auch die FDP stimmte für die PBO. "Wer an die Pläne des RP's glaubt, glaubt an Nikolaus und Christkind gleichzeitig", unkte Hans-Peter Wetzel und plädierte für Solidarität mit den beiden anderen Landkreisen.