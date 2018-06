Ein bezahlbares Zuhause zu finden, das wird für viele Menschen im Bodenseekreis immer schwieriger. Die Gründe sind vielfältig: Hohe Miet- und Baukosten, viele Ferienwohnungen, leerstehender Wohnraum, wenig Sozialwohnungen und begrenzte Möglichkeiten bei der Ausweisung neuer Bauflächen scheinen die Hauptursachen zu sein.

Wohnraum-Agenda für Kreis- und Kommunalebene

Um dem etwas entgegenzusetzen, traf sich jüngst die SPD im Bodenseekreis zu einer Kreisdelegiertenkonferenz in Markdorf. Ziel war es, eine Wohnraum-Agenda zu verabschieden, die Forderungen und Maßnahmen beinhaltet. Kreisvorsitzender Dieter Stauber erläuterte dazu: "Dieses Papier soll eine Selbstverpflichtung sein, alles zu tun, um sich vor Ort – also auf Kreis- und Kommunalebene – für mehr bezahlbaren Wohnraum einzusetzen."

Flächendeckende Quote für Sozialwohnungen

Konkret möchte man sich auf Kreis- und Kommunalebene für die Wiedereinführung gemeinnütziger Wohnbaugenossenschaften einsetzen. Denn wenn die Schaffung von Wohnraum in der Bodenseeregion dem Markt überlassen bliebe – so die SPD-Ansicht, entstünden zwar durchaus neue Wohnungen, "allerdings nicht die, die sich anschließend normale Bürger leisten können", so Stauber. Im Kreisgebiet sollte daher eine flächendeckende Quote von mindestens 25 Prozent für Sozialwohnungen gelten. Nach kurzer Diskussion stimmten die Delegierten für eine Belegungsbindung nicht unter 50 statt 35 Jahren.

Rollladen-Siedlungen verhindern

Durch ein "kommunales Zweckentfremdungsverbot" möchte man verhindern, dass am See immer mehr Rollladen-Siedlungen entstehen und Wohnungen dadurch der Bevölkerung nicht zur Verfügung stehen. Um die rasant steigenden Grundstückspreise in den Griff zu bekommen und so den Zugriff auf Baugrund für Allgemeinheit zu verbessern, möchte man erreichen, dass beim Flächennutzungsplan Flächen künftig besser getauscht werden können. Dazu Stauber: "Die Kommunen müssen größeren Spielraum erhalten, um Flächennutzungspläne zugunsten verkaufswilliger und bauwilliger Grundstückseigner überarbeiten zu können."

Ökologisch nachhaltig ausschreiben

Außerdem sollen die Kommunen im Bodenseeraum Möglichkeiten bekommen, mehr Wohn- und Gewerbegebiete ökologisch nachhaltig auszuschreiben und gleichzeitig die maßlose Versiegelung von Flächen verhindern. Die Sicherheit beim Bau von Wohnungen und Eigenheimen möchte man stärker fördern, da durch beispielsweise eine gute Durchmischung verhindert werden könne, dass sich Wohngegenden überhaupt erst zu Kriminalitätsschwerpunkten entwickeln können.

Einsatz für Erhöhung des Wohngelds

Auf Landesebene möchte man sich für eine Erhöhung des Wohngelds einsetzen. Es sollen Subjekt- (Kosten der Unterkunft und Wohngeld) und Objektförderung (Wohnungsbauförderung) gleichermaßen gefördert werden, um so einkommensschwächeren Menschen bei der Miete zu stützen. Im Bund möchte man sich dafür einsetzen, dass Kommunen mehr eigene Steuerungsmöglichkeiten erhalten, den Wohnungsbau direkt vor Ort zu lenken, etwa durch ein kommunales Vorkaufsrecht mit Befreiung der Grunderwerbssteuer.

Großer Zuspruch für Agenda

Von den Delegierten gab es in der Versammlung großen Zuspruch für die Agenda und eine entsprechende einstimmige Verabschiedung. Dieter Stauber betonte abschließend, dass diese Agenda nicht abgeschlossen sei, sondern "weiterhin laufend fortgeschrieben werden soll."

Kernpunkte der Agenda Wiedereinführung gemeinnütziger Wohnbaugenossenschaften

Flächendeckende Quoten für einen Mindestanteil an Sozialwohnungen von mindestens 25 Prozent

Familien- statt Ferienwohnungen, mithilfe eines kommunalen Zweckentfremdungsverbots

Maßnahmen gegen Grundstücksspekulation, um so den Zugriff auf Baugrund für die Allgemeinheit zu verbessern

Mehr Bauflächen am See mit Augenmaß realisieren, mehr Wohn- und Gewerbegebiete ökologisch nachhaltig ausschreiben

Sicheres Wohnen ermöglichen und Beeinträchtigungen eines guten Lebensgefühls entgegenwirken

