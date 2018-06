von Eva-Maria Bast

Läuse. Ein Wort, das Eltern wie Kindern sofort Schauer über den Rücken jagt: Eltern denken gleich an all die Arbeit, die auf sie zukommt, wenn der Sprössling Läuse mit nach Hause bringt und manches Mädchen fürchtet um die Lockenpracht – wobei die Zeiten, in denen man Haare schnitt, um sich der winzig kleinen Tierchen zu erwehren, längst vorbei sind. Trotzdem ist das alles andere als angenehm – der Nissenkamm ziept und das Shampoo stinkt.

„Diese Zettel an Türen im Kindergarten oder als Elternbriefe in der Schule erreichen uns als Eltern von drei Kindern in den letzten Monaten regelmäßig“, erzählt eine Überlinger Mutter, die ihren Namen im Zusammenhang mit diesem sensiblen Thema aber nicht in der Zeitung lesen will. Ohnehin ist die Thematik doch etwas schambehaftet, wie sich bei der Recherche zeigt. Anonym erzählt die Mutter aber gerne von ihren Problemen: „Das bedeutet für uns ständige Kontrolle nach Nissen oder bereits vorhandenen Läusen auf den Köpfen unserer mittlerweile total genervten Kinder sowie Berge von Wäsche, denn Bettwäsche, Kleidung und Mützen müssen gewaschen werden.“ Manchmal gebe es auch Tränen wegen der Kuscheltiere, die für mindestens fünf Tage in Plastikbeuteln verschwinden müssen: Sollten auch Teddy und Co von der Laus befallen sein, ist das nämlich das Mittel der Wahl, um die Quälgeister – also die Läuse, nicht die Kuscheltiere – loszuwerden.

„So langsam ist auch unser Nervenkostüm sehr dünn und unsere Geduld ausgereizt“, sagt die Überlinger Mutter. „Aber da alles Stöhnen und Jammern nichts nützt, haben wir inzwischen bei dem Thema eine gewisse Routine entwickelt.“ Und die sieht so aus: „Erreicht uns wieder mal die Nachricht, benutzen wir zur Vorbeugung Weidenrinden-Shampoo.“ Den Läusen – allerdings auch den Kindern – gefalle der Geruch nicht. „Sollten uns die Plagegeister doch erwischt haben, haben wir persönlich mit dem Mittel Nyda aus der Apotheke die besten Erfahrungen gemacht, vorausgesetzt man hält sich konsequent an die Anweisungen. Nachbehandlung nicht vergessen.“ Auch für Wolfgang Panzner, geschäftsführender Schulleiter in Überlingen und Rektor der dortigen Burgberg-Schule, sind Läuse ein leidiges Thema, das in den vergangenen Jahren „relativ konstant“ in der Schule auftrete. Panzner beobacht eine größere Häufung von Fällen in den Wochen nach den Sommerferien.





Dieses Phänomen hat auch Sekretärin Doris Frick vom Gymnasium Pfullendorf festgestellt – allerdings halte sich die Belastung sehr in Grenzen. „Meistens gibt es nach den Sommerferien zwei bis drei Fälle“, sagt sie. Dann bleibe Schüler zu Hause und gehe zum Arzt, wo er ein entsprechendes Shampoo verschrieben bekomme. „Damit lässt sich die Plage schnell in den Griff bekommen und die Läuse verschwinden rasch wieder“, sagt Doris Frick. Die Eltern der Klasse werden informiert, jeder Schüler erhalte von der Schule eine Broschüre zum Umgang mit Läusen.

Warum der Läusebefall nach den Sommerferien häufiger ist? „Die Schüler bringen das aus den Urlaubsländern mit“, sagt Doris Frick. „Gerade in südlichen Gefilden hat man das häufiger.“

Anna Fischer, Ärztin für Öffentliches Gesundheitswesen Sachgebiet Infektionsschutz beim Landratsamt Bodenseekreis, weist darauf hin, dass die Weiterverbreitung der Läuse bei sachgerechter zweimaliger Anwendung der Mittel nicht mehr zu befürchten sei, wichtig sei jedoch die Untersuchung und gegebenenfalls Mitbehandlung enger Kontaktpersonen und auch die Nachbehandlung. „Nach acht bis zehn Tagen, das ist der Zeitraum zwischen Eiablage und Ausschlüpfen der Läuse, muss zwingend eine Wiederholungsbehandlung durchgeführt werden.“

Wie viele Kinder alljährlich von der Plage betroffen sind, zeigen die Zahlen. „In den letzten Jahren wurden dem Gesundheitsamt jährlich immer zwischen 200 und 300 Kinder aus Schulen und Kindergärten mit Läusen gemeldet.“ In diesen Einrichtungen verbreiten sich Läuse besonders schnell: „Sie benötigen vier- bis sechsmal täglich eine Blutmahlzeit, um überleben zu können und sind deshalb zwingend auf den Menschen als Wirt angewiesen“, sagt die Mediziniern. „Sie verlassen den Kopf nur, um direkt auf einen anderen Kopf zu kommen.“ Und da haben sie weder in Klassenzimmern noch in Kindergärten besonders lange Wege. Auch die Laus liebt's eben bequem und wählt bevorzugt den kürzesten Weg.

