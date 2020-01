Bodenseekreis vor 9 Stunden

Können die Berufsfischer am Bodensee jetzt etwas aufatmen? Nach dem Ausfall 2018 gab es jetzt wieder einen Laichfischfang am Bodensee

Mit dem Laichfischfang am Bodensee soll der Felchenbestand stabilisiert werden. Ob die jetzt in die Bruthäuser eingebrachten Felcheneier als ein Silberstreif am Horizont für die Felchenpopulation und damit auch für die Berufsfischer gewertet werden können, wird sich allerdings in den nächsten Jahren zeigen.