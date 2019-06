von Franz Domgörgen und Julian Singler

Es ein dramatischer Hilferuf: „Das ist eine Schadenssituation, wie wir sie zuletzt nach dem Zweiten Weltkrieg hatten“, sagt Bernhard Hake, der Leiter des Forstamts im Landkreis Konstanz. Der Radolfzeller Revierförster Gerhard Heizmann spricht von der „schlimmsten Situation“, die er in 30 Jahren seiner Tätigkeit hier erlebt habe. Was die Forstleute alarmiert, lässt sich unter der Beschreibung klimabedingte Waldschäden zusammenfassen. Es sind die Folgen von Stürmen, Wetterextremen und einem schleichenden Niederschlagsdefizit, dass 2018 in einen Dürre-Sommer mündete. Im Sog dieser Entwicklung haben sich Schädlinge wie der Borkenkäfer rasant ausgebreitet. In einer Saison können aus 1000 Käfern leicht 50 000 werden.

Der Baum muss weg: Revierförster Gerhard Heizmann neben einer rot marktierten Fichte, die von Borkenkäfern befallen ist. | Bild: Jarausch, Gerald

„Unsere Wälder sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Forstbetriebe waren im Jahr 2018 durch außergewöhnliche Ereignisse und Entwicklungen geprägt, was auch 2019 anhalten wird“, legt Michael Strütt, Forstamtsleiter im Bodenseekreis, die Situation dar. Im Januar 2018 seien Sturmschäden deutlich unterschätzt worden. Nach kurzer, heftiger Frostperiode im Februar und März stellte sich ab April eine bis in den November anhaltende, warm-trockene Periode ein. „Die Folge waren Trockenschäden an Forstkulturen bis weit in den Herbst hinein sowie Borkenkäferschäden an Fichte und überraschenderweise auch Tanne – in vergleichsweiser Höhe zum Hitzejahr 2003“, schildert Strütt.

Kurzer Prozess: Ein Vollernter fällt, entastet und zersägt eine Fichte. Das dauert eine gute Minute. | Bild: Jarausch, Gerald

Der Holzeinschlag 2018 stand laut Strütt im Zeichen der Kalamitätsbewältigung. Knapp 60 Prozent des Einschlages sind demnach auf klimabedingte Ursachen wie Sturm-, Insekten- oder Dürreschäden zurückzuführen. Im laufenden Jahr sieht es ähnlich aus. Michael Strütt: „Mitte Juni 2019 ist schon fast die Hälfte des Borkenkäfer- und Dürrholzeinschlages vom Vorjahr erreicht, wobei diese Schadholzmengen ihrer Entstehung nach noch dem Jahr 2018 zuzurechnen sind. Neu hinzugekommen sind massive Schneebruchschäden vom Januar 2019.“

Wie Forstamtsleiter Michael Strütt weiter berichtet, hat das Trockenjahr 2018 erstmals tiefwurzelnde Baumarten wie Tanne, Kiefer und teils auch Buche getroffen. „Trotz der hohen Niederschlagsmengen der vergangenen Wochen sind die tieferen Bodenschichten noch immer sehr trocken und den Tiefwurzlern fehlt der Wasseranschluss, was sie zur leichten Beute für Borkenkäfer macht“, sagt der Revierleiter. Strütts Einschätzung nach wird sich die klimabedingte, angespannte Situation um die Vitalität der Waldbäume auch im laufenden Jahr fortsetzen. Waldbesucher müssten wegen der Aufarbeitung von Borkenkäferschäden mit häufigen Waldsperrungen rechnen.

Wie viele Schädlinge haben sich anlocken lassen? Forstamtsleiter Bernhard Hake überprüft eine Borkenkäferfalle. | Bild: Jarausch, Gerald

Geschwächte Bäume, Schädlingsbefall, der besonders Fichten, aber auch andere Arten betrifft: Die Forstleute sind zum Handeln gezwungen. Wie das aussieht, lässt sich beispielsweise auch im Radolfzeller Stadtwald beobachten. Während in den besseren, früheren Jahren der Holzeinschlag im März beendet war, rattern nun auch im Sommer die Vollernte-Maschinen. Das Kreisforstamt lässt derzeit 60-jährige Fichten fällen, die von Schädlingen befallen sind. Die Bäume könnten gut noch weitere 40 bis 60 Jahre stehen bleiben, wenn sie gesund wären.

Europaweit kritische Situation

Der Wald in Not. Was sich am Bodensee zeigt, ist Teil einer europaweit kritischen Situation, wie Forstamtsleiter Hake betont. Er verweist auf das Lagebild in Baden-Württemberg: Der Kreis Konstanz sei derjenige mit dem größten Schadholzanteil in der Fläche. Für Hake ist die Dynamik offenkundig: „Wir können nur reagieren, aber nicht agieren.“

Staus in den Sägewerken

Und weil allerorten Holz eingeschlagen wird, kommt es zu Staus in den Sägewerken. Die Preise fallen. Das Waldvermögen verliert rapide an Wert. Dazu kommen hohe Kosten für die Wiederaufforstungen kahler Flächen. Das trifft private Waldbesitzer ebenso wie Kommunen, für die die Einnahmen aus dem Holzverkauf lange ein sicherer Posten im Etat waren.

Aufforstung dauert wohl Jahrzehnte

„Die Bevölkerung nimmt den Wald als Erholungsraum stabil wahr“, berichtet Hake. Doch das Erscheinungsbild verändert sich. Es entstehen mehr freie Flächen, die aufgeforstet werden müssen. Das kann Jahrzehnte dauern.