Wenn der Friedrichshafener Dienstgruppenleiter Alex Zweifel zu einer Fahrt im Streifenwagen aufbricht, ist er auf alles gefasst. Sein Beruf als Polizist bringt es mit sich, dass er jeden Tag auf Gewalt vorbereitet sein muss – auch gegen sich und seine Kollegen. Die zunehmenden Attacken reichen vom Widerstand gegen Festnahmen oder bevorstehende ärztliche Blutkontrollen über Beleidigungen und Anspucken bis zur Körperverletzung.

Auch Alltagssituationen können eskalieren

Es gibt keine Standardkonstellation. "Wir rechnen auch in normalen Alltagssituationen damit, dass sie eskalieren können. Ein häuslicher Streit kann eskalieren. Auch Alkohol ist ein Thema", sagt Zweifel. Er hat 70-Jährige erlebt, die nach einem Streit mit der Ehefrau, die zu Hilfe gerufenen Polizisten angehen. Oder Jugendliche, die versuchten, sich mit aggressivem Verhalten gegenüber Amtsträgern in der Gruppe zu profilieren.

Zudem mehren sich Fälle, in denen bei Personenkontrollen Waffen gefunden werden, Messer zum Beispiel. "Das erhöht die Gefahr weiter. Zum Glück ist hier noch kein Kollege gefährlich verletzt worden", sagt er. Er hat in 20 Jahren Polizeidienst beobachtet, dass der Respekt vor Vertretern des Staats abnimmt. "Aber man darf nicht vergessen, dass wir es auch immer häufiger mit psychisch erkrankten oder schwer traumatisierten Personen zu tun haben", sagt Zweifel.

Konstanter Anstieg bei Angriffen

"Wer Polizeibeamte angreift, greift den Staat an, das gilt auch für die Feuerwehr oder den Gerichtsvollzieher. Die Konflikte ergeben sich aus dem Auftrag des Kollegen und sollten entsprechend behandelt werden", sagt Ralf Kusterer, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft Baden-Württemberg. Er verzeichnet einen konstanten Anstieg bei Angriffen auf Polizisten, vor allem bei Beleidigungen und Körperverletzungen. "70 Prozent der Taten werden unter Alkoholeinfluss verübt, 70 Prozent der Täter sind Erwachsene und drei Viertel sind Täter, mit denen wir es vorher zu tun hatten", fasst er zusammen.

Delikte sollen konsequent verfolgt werden

Die beiden Gewerkschaften der Polizei fordern, dass diese Delikte konsequent verfolgt werden. "Wir würden uns wünschen, dass so etwas anders und härter bestraft wird und dass das Strafmaß sich nicht im unteren Bereich der Möglichkeiten bewegt. Das würde dann auch abschreckende Wirkung haben", sagt Hans-Jürgen Kirstein, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Baden-Württemberg. Ihm haben Kollegen berichtet, dass sich Festgenommene im Grenzbereich erkundigen, in welchem Bundesland sie sind und erleichtert reagieren, wenn es Baden-Württemberg ist und nicht Bayern. Ralf Kusterer hat jedoch einen Wandel beobachtet: "Wir nehmen wahr, dass es weniger Einstellungen gibt und mehr Bestrafungen."

Höhere Strafen bei Gewalt

Für die Staatsanwaltschaft Ravensburg ist klar, dass sie bei jeder Anzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt ermittelt. "Diese Taten werden bei uns auf jeden Fall verfolgt", sagt Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl, stellvertretender Leiter der Staatsanwaltschaft Ravensburg. Seit eineinhalb Jahren sieht der entsprechende Abschnitt im Strafgesetzbuch höhere Strafen bei Gewalt gegen Vollzugsbeamte vor. "Paragraf 114 wird stringent angewandt", sagt Diehl.

Das Strafmaß richtet sich nach der konkreten Tat und den Vorstrafen des Täters. Kommt es zur Gerichtsverhandlung, ist meist das Amtsgericht zuständig. "Am Amtsgericht Tettnang gibt es in aller Regel keine Einstellungen bei solchen Fällen. Für mich als Jugendrichter kann ich sagen: es gibt immer eine Verurteilung", sagt Richter Martin Hussels-Eichhorn. Er hält eine Einstellung oder einen Freispruch für ein falsches Zeichen. "Wer sich in Person dem Schutz der Allgemeinheit widmet, muss von der Justiz umfassend geschützt werden. Und wer tätlich auf Beamte zugeht, muss wissen: Das ist eine Straftat", sagt er.

Abschreckende Wirkung ist nicht feststellbar

Eine abschreckende Wirkung des verschärften Gesetzes ist für Richter und Staatsanwälte nicht erkennbar. "Dass die Fälle deshalb weniger geworden wären, kann ich nicht feststellen. Bei der Klientel ist das Rechtsbewusstsein nicht so, dass sie sich vorher kundig machen", sagt Oberstaatsanwalt Diehl. "Die Gesetzverschärfung hat eher einen generalpräventiven Effekt", sagt Franz Bernhard, Vorsitzender Richter am Landgericht Ravensburg. "Es lässt allgemein der Respekt nach vor Amtsträgern, auch bei Feuerwehr und Rettungsdiensten. Das ist eine Wertefrage, da müssen Schule, Familie und Gesellschaft sensibilisieren."

Nach einem Arbeitstag gesund nach Hause kommen

Die Polizei arbeitet ganz praktisch an der Prävention. Bei Fortbildungen steht das Thema Gewalt gegen Beamte auf der Tagesordnung. "Wir haben regelmäßig Einsatztrainings, die sich mit diesen Situationen befassen", sagt Dienstgruppenleiter Alex Zweifel. Die Beamten erlernen schon in der Ausbildung ein abgestuftes Konzept: Zunächst ist das deeskalierende Gespräch gefragt, dann der Gebrauch der Einsatzmittel bei Wahrung der Verhältnismäßigkeit bis hin zur Festnahme. "Für uns ist das Wichtigste, nach einem Arbeitstag gesund nach Hause zu kommen", sagt Zweifel.

Paragraf 114 Im April 2017 beschloss der Bundetag das "Gesetz zur Stärkung des Schutzes von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften". Der neu gefasste Paragraf 114 im Strafgesetzbuch droht bei Angriffen auf Polizisten, ermittelnde Staatsanwälte, Feldjäger und andere Sicherheitskräfte mit bis zu fünf Jahren Haft. Geschützt sind auch Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienste. Paragraph 113 regelt den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Danach wiegen Fälle schwerer bei Waffenbesitz, folgenden Gesundheitsschäden oder gemeinsam begangenen Taten.

