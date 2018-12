von Eva-Maria Bast

Die Servicenummer 115 wirbt damit, zu allen behördlichen Fragen eine Antwort zu haben. Und unter diesen Fragen ist durchaus auch mal die eine oder andere, die die Teamleiterin der Servicenummer im Landratsamt, Jessica Zapf, und ihre Kolleginnen zum Schmunzeln bringt. Zapf erzählt: "Ein Anrufer erklärte: Seit die Gasleitung gemacht worden ist, habe ich eine Pfütze Wasser vor dem Haus. Immer, wenn Leute vorbeilaufen, laufen sie ins Wasser. Wenn da was passiert, bin ich verantwortlich."

Anrufer findet Käfer in Gesangbuch

Wieder ein anderer habe gefragt, ob das Landratsamt einen Kammerjäger im Haus habe. Der Anrufer teilte laut Jessica Zapf mit, in einem alten Gesangbuch einen Käfer gefunden zu haben. "Jetzt würde mich interessieren was das für ein Käfer ist und vielleicht hab ich ja noch mehr von diesen Käfern im Haus", zitiert sie den Anrufer. Er habe sie wissen lassen, dass das Insekt ganz klein und haarig sei und er es in eine Schachtel getan habe. Die Frage des Anrufers sei dann gewesen: "Wo kann man den zeigen?"

"Es stand auch schon mal jemand mit einem Käfer an der Infotheke." – Jessica Zapf, Teamleiterin | Bild: Eva-Maria Bast

Frau bei Betriebsausflug vergessen

Ein weiterer Anruf, der Jessica Zapf im Gedächtnis blieb, kam aus der Dorotheenhütte in Wolfach. Ein Mitarbeiter habe ihr mitgeteilt, bei ihm stehe eine Frau aus Fischbach, die bei einem Betriebsausflug vergessen worden sei. Der Mitarbeiter der Dorotheenhütte habe wissen wollenn, was er nun mit der Frau machen solle. Der Bus sei bereits weggefahren.

Markdorf So manches Skurriles findet sich im Markdorfer Fundamt wieder Das könnte Sie auch interessieren

Mann möchte Exorzismus beantragen

Auch an einen sehr obskuren, fast schon unheimlichen Anruf, den eine ihre Kolleginnen erhielt, erinnert sich Jessica Zapf: Ein Anrufer habe gesagt, er würde gern die Friedhofsverwaltung sprechen und einen Exorzismus beantragen, "weil da lauter Satanisten an dem Grab meines Vaters stehen und laut rumschreien und die sind ganz schwarz. Ich wollte nur nicht gleich beim Bischoff anrufen. Mir ist dann schwarz vor Augen geworden und als ich wieder zu mir kam, stand da auf einmal eine Frau in Schwarz vor mir", zitiert sie den Anrufer.

Und wie reagiert man, wenn man einen solchen Anruf erhält? "Die Kollegin ist natürlich ernst geblieben und hat die Sache auch ernst genommen", sagt Jessica Zapf. "Sie hat kurz im Team Rücksprache gehalten und wir waren uns einig, dass es richtig ist, die zuständigen Kollegen einzuschalten. Es könnte ja sein, dass tatsächlich etwas über dunkel gekleidete Menschen auf dem Friedhof bekannt ist. Da der Kollege zu diesem Zeitpunkt nicht erreichbar war, gaben sie dem Anrufer die Durchwahl.

Bad Säckingen/Region Stieg die Hitze manch einem zu Kopf? Die kuriosesten Polizeimeldungen dieses Sommers – jenseits der 30-Grad-Marke Das könnte Sie auch interessieren

Hilfe für Käfer-Freunde

Und wie ging die Sache mit dem Käfer aus? Auch hier konnte das 115-Team weiterhelfen. "Wir haben tatsächlich einen Kollegen im Umweltschutzamt, der in dieser Hinsicht sehr affin ist", sagt Jessica Zapf. Es war auch nicht der erste Käfer-Fall im Landratsamt: "Es stand auch schon mal jemand mit einem Käfer an der Infotheke." Der zuständige Kollege habe an dem Tag zu Hause gearbeitet, habe sich aber ein Foto des Tiers schicken lassen, um bei der Bestimmung zu helfen.

Topthemen sind Autozulassungen und Pässe

Anrufe von Menschen in psychischem Ausnahmezustand erhält das Team eher selten. "Die Betroffen haben ja meistens schon ihre direkten Ansprechpartner beim Sozialamt", sagt die Teamleiterin. Viel zu tun sei im Frühsommer. "Unsere Topthemen sind der KFZ-Zulassungsbereich, Führerschein, Personalausweis und Reisepass. Wenn die Saisonkennzeichen oder die Reisezeit beginnt, haben wir ein besonders hohes Telefonaufkommen."