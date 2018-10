Die Jugendmedienwoche startet in ihre fünfte Auflage. Es wird wieder Workshops, Vorträge und Angebote rund um die kreative und gesunde Nutzung von Smartphones, Kameras, Computern und Co. geben. Denn neben den vielen bunten und kommunikativen Möglichkeiten, die die treuen Begleiter bieten, bringen sie laut einer Mitteilung des Landratsamts auch Herausforderungen.

Der SÜDKURIER nimmt mit zwei Angeboten an der Jugendmedienwoche teil. 16- bis 21-Jährige erhalten am Dienstag, 30. Oktober, 9 bis 16 Uhr, in der Redaktion in Überlingen Einblicke in verschiedene Themen. Darunter die Frage, nach welchen Kriterien Nachrichten ausgewählt oder verworfen werden. In einer Schreibwerkstatt erstellen die Jugendlichen zudem einen Beitrag für die SÜDKURIER-Ausgabe des darauf folgenden Tages oder für den Internetauftritt www.suedkurier.de.

Die zweite Veranstaltung am Abend desselben Tages richtet sich ebenfalls an die 16- bis 21-Jährigen, aber auch an interessierte Erwachsene. Im SÜDKURIER-Medienhaus in Konstanz erfahren die Teilnehmer der Führung, wie die Tageszeitung erstellt wird, und besichtigen die Stationen in der Druckerei. Abgerundet wird die Führung, die ab 20 Uhr stattfindet, mit einer Diskussionsrunde. Die Anreise nach Konstanz erfolgt privat und auf eigene Verantwortung. Die Jugendmedienwoche bietet insgesamt die Gelegenheit, Tipps und Tricks zu Themen wie Bildbearbeitung, Videodreh, Schreiben, Radio, Zeitung, Fernsehen, Trickfilm und mehr zu bekommen. Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen erhalten außerdem Informationen zu Cybermobbing, Sicherheit im Straßenverkehr, Privatsphäre und Netiquette im Internet.

Organisiert wird die Jugendmedienwoche vom Landratsamt des Bodenseekreises in Kooperation mit mehreren Partnern. Die Veranstaltungen finden zwischen 22. Oktober und 10. November in Überlingen, Friedrichshafen, Markdorf, Tettnang, Meersburg, Konstanz und Ravensburg statt. Workshops kosten eine Gebühr von 3 Euro, die Seminare, Vorträge, Führungen und Theaterstücke sind kostenfrei.

Informationen und Anmeldung: www.bodenseekreis.de/jugendmedienwoche

