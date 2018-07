Nachdem die Jugendkriminalität 2016 gesunken war, ist sie im vergangenen Jahr wieder angestiegen. Vor allem im Bereich der unter 18-Jährigen verzeichnet die Polizei eine kräftige Zunahme. "Im Zehnjahresdurchschnitt sehen wir, dass es immer noch eine absteigende Tendenz gibt", sagt Kriminaloberrat Michael Schrimpf.

Konsum von Drogen und Alkohol

In seinem Bericht vor dem Jugendhilfeausschuss nannte er als Problemfelder den zunehmenden Konsum illegaler Drogen, den starken Alkoholkonsum bei einer kleinen Gruppe und die Eigendynamik, die sich bei festen "Jugendbanden" entwickeln kann.

Mehr Anzeigen nach Strafrechtsänderung

Hinter dem Anstieg der Straftaten in anderen Bereichen sieht er gesellschaftliche Entwicklungen: "Im Bereich der sexuellen Selbstbestimmung haben wir eine Strafrechtsänderung, nach der auch das sogenannte Angrabschen strafbar ist", sagt Schrimpf. Das habe entsprechend zu mehr Anzeigen geführt. Bei Vermögens- und Fälschungsdelikten spiele das Internet mit seinen neuen Möglichkeiten eine große Rolle. Wieder andere Delikte wie Gewalt gegen Polizisten oder Sicherheitsdienste verfolgen die Behörden konsequenter als früher.

Zunahme bei Fälschungsdelikten

Die Zahlen unterscheiden nicht zwischen Jugendlichen mit oder ohne Migrationshintergrund, sondern nur nach deutscher oder anderer Staatsangehörigkeit. Die höheren Zahlen gehen überwiegend auf das Konto von Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die Anzahl der Täter mit einer anderen Staatsangehörigkeit ist kaum gestiegen. "Die Zunahme bei den nichtdeutschen Tätern ist vor allem im Bereich Vermögens- und Fälschungsdelikte zu verzeichnen. Dahinter verbergen sich oft Urkundenfälschungen, also falsche Pässe zum Beispiel", sagt Schrimpf. Mehr Drogendelikte gebe es in dieser Gruppe nicht, die Anzahl der Körperverletzungen stieg von 76 auf 87 Fälle.

Grenzen testen und überschreiten

Die verhältnismäßig hohe Zahl jugendlicher Straftäter ist Simone Schilling zufolge dem Bedürfnis Heranwachsender zuzuschreiben, Grenzen zu testen und zu überschreiten. Für Jugendliche sei die Peergroup der entscheidende Bezug und je nach Trend und Verfügbarkeit werde Neues, ob Gutes oder Schlechtes, ausprobiert. "Sie müssen das dann mit Staatsanwaltschaft und Polizei aufarbeiten. Die meisten lernen daraus und tauchen nie wieder auf. Das muss eine Gesellschaft aushalten", sagt sie.

Intensivtäter sind Herausforderung

Zur Herausforderung werden Mehrfach- und Intensivtäter. Mit denen hat es Martin Hussels-Eichhorn als Jugendrichter in Tettnang in den Hauptverhandlungen zu tun. Er beobachtet seit Jahren, dass die Hemmschwelle für Gewaltanwendung bei jungen Menschen sinkt. "Wenn früher jemand am Boden lag, war der Kampf zu Ende, heute wird dann noch auf den Kopf getreten", sagt er. Warum das so ist, kann er nicht sagen.

Ungute Gruppendynamik

Drei Faktoren spielten aber eine Rolle: "Der Einfluss von Drogen und Alkohol senkt die Hemmschwelle erheblich. Ein weiterer Aspekt ist die Gruppendynamik, die immer wieder dazu führt, dass Grenzen überschritten werden. Und ich beobachte, dass die Fähigkeit, mit Problemen verbal zu verhandeln, immer mehr jungen Menschen abzugehen scheint", sagt er. Bei vielen gelte es als Niederlage, einem gewaltsamen Konflikt aus dem Weg zu gehen. "Möglicherweise wird das in den Familien nicht vorgelebt."

Negative Gefühle werden nicht verarbeitet

Auch Simone Schilling sieht bei diesen Jugendlichen häufig eine mit vielen Erschwernissen behaftete Ausgangslage. "Wenn junge Menschen in einem Umfeld mit vielen Problemen aufwachsen wie Armut, psychosoziale Belastungen, Gewalt, Sucht oder Krankheit, laufen die normalen Entwicklungsstadien nicht so gut ab", sagt sie. Negative Gefühle werden nicht verarbeitet und die Familie kann den nötigen Rückhalt nicht bieten.

Angebote für Jugendliche

Die Jugendgerichtshilfe bietet diesen Jugendlichen intensive soziale Trainingskurse, in denen nicht nur Aggressionsabbau geübt, sondern auch über Lebensperspektiven gesprochen wird. "Da gibt es keine schnellen Erfolge, das ist eine langfristige Arbeit, die viel mit Beziehungsaufbau und Vertrauen zu tun hat", sagt sie. Der Kontra-Jugendhilfe-Treff dient jeden Donnerstagabend als Anlaufpunkt auch für diejenigen, die von Lehrern, Ausbildern und Eltern längst aufgegeben wurden.

Lärmende Jugendliche sind nicht automatisch kriminell

Michael Schrimpf setzt vor allem auf Prävention wie Antiaggressionstrainings und Aufklärung an Schulen, Zusammenarbeit zwischen Polizei, Suchtberatung und Jugendamt. In anderen Fällen rät er zu mehr Gelassenheit. "Jugendliche von heute sind oft laut und benutzen ihre eigene Sprache, das beeinträchtigt das subjektive Sicherheitsgefühl vieler Bürger", sagt er. Aber fünf lärmende Jugendliche auf einer Parkbank seien deshalb noch nicht kriminell.

Blick in die Statistik Im Bodenseekreis werden jährlich zwischen 10 000 und 11 000 Straftaten begangen. Von den insgesamt 4233 Tatverdächtigen 2017 waren 1043 jünger als 21 Jahre, 830 von ihnen wohnten auch im Bodenseekreis. Im Jahr 2016 waren es noch 918, davon 713 aus dem Kreis selbst. Vor allem die Zahl der Delinquenten unter 18 Jahren steigt. Bei einfachen Diebstählen etwa kletterte die Zahl der 14- bis 17-jährigen Delinquenten von 106 auf 138 und bei Körperverletzungen von 73 auf 90. Auch illegaler Drogenkonsum nahm zu.

