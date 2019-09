Einen Überschuss in Höhe von 94 309 Euro verzeichnet der Jahresabschluss 2018 der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT). Geschäftsführerin Ute Stegmann stellte das Ergebnis im Ausschuss für Finanzen, Verwaltung und Kultur des Kreistags vor. Der Bodenseekreis ist mit einer Stammeinlage von 70 000 Euro zu 70 Prozent am Stammkapital der DBT beteiligt.

Bodenseekreis Neue DBT-Chefin Ute Stegmann will Brücken bauen Das könnte Sie auch interessieren

In 2018 hat die DBT ein neues Standkonzept für ihren Messeauftritt auf der CMT in Stuttgart entwickelt. „Dieses Jahr war der Stand erstmals im Einsatz und wir hatten eine deutlich höhere Nachfrage nach Prospekten“, berichtete Stegmann. Erstellt worden seien ein Imagemagazin und ein Reiseführer zur Echt Bodensee Card (EBC), den es im kommenden Jahr auch in Englisch geben soll. Außerdem stehen 2020 die Akquise weiterer Städte und Gemeinden für die EBC sowie eine weitere Verbesserung der Leistungen an. Sicher mit im Boot ist die Gemeinde Hagnau. Mit der Stadt Lindau befinde man sich in guten Gesprächen.

Hagnau Nach jahrelanger Ablehnung will Hagnau jetzt doch die Echt-Bodensee-Card Das könnte Sie auch interessieren

Den Kreisräten im Ausschuss gefällt an der EBC insbesondere, dass die freie Fahrt mit Bus und Bahn von 75 Prozent der Urlauber genutzt und als sehr positiv bewertet wird. „Im kommenden Jahr wollen wir unsere Marketingaktivitäten in der Region und darüber hinaus weiter verstärken“, kündigte Stegmann an.

Immenstaad Anbindung an Echt Bodensee Bus großer Gewinn für Kippenhausen Das könnte Sie auch interessieren

Ihren Jahresüberschuss verrechnet die DBT mit dem Bilanzverlust aus 2017. Dieser liegt jetzt bei 383 040 Euro.