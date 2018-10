Als Oberbürgermeister Jan Zeitler in seinem Grußwort den Dank an die Redaktionsleitung aussprach, musste er kurz innehalten. Die rund 100 Menschen im Kursaal klatschten spontan – für Katy Cuko und Susann Ganzert. Die beiden Frauen zeigen sich verantwortlich für das Jahrbuch des Bodenseekreises "Leben am See".

Band 36 setzt als Schwerpunkt die Kulturlandschaften am Bodensee. Nach der Vorstellung vor fünf Tagen in Friedrichshafen wurden nun in Überlingen erste Einblicke in das Buch gewährt. Beide Städte sind mit dem Landkreis die Herausgeber von "Leben am See". Landrat Lothar Wölfe hob in seiner Rede die enge Verknüpfung von Landschaft und Industrie hervor. Der Bodenseekreis sei von Obst-, Wein- und Hopfenanbau geprägt und in eine Industrie eingebettet, "die ohne Ende boomt". Eine solche Intensität gebe es selten in einer Region in Deutschland, sagte Wölfle.

Katy Cuko und Susann Ganzert versprachen in ihrer Ansprache ein Buch, das eine Welt voller Märchen zeigt. Nur, dass die 400 Seiten nicht von den Gebrüdern Grimm geschrieben wurden. Zahlreiche Autoren lieferten Beiträge aus längst vergessenen Zeiten – von Schlössern und Klöstern, dem Keltenhof oder archäologischen Funden am Grunde des Bodensees. Geschichten, die "identitätsstiftend für die Region sind", wie Oberbürgermeister Jan Zeitler sagte. Das sei wichtig, denn in gesellschaftlich unruhigen Zeiten stelle sich für viele Menschen die Identitätsfrage, sagte Zeitler. Buchautor Thomas Kapitel begrüßte die Menschen im Kursaal mit einer Vorlesung zur Soziallinguistik. Sein Beitrag "Wer das Sagen hat, gibt den Ton an" ließ die Gäste erst lachen und dann raunen. Sein Fazit zu den Mundart-Traditionen am See: "Es gibt kein Badisch."

Begleitet wurde die Buchvorstellung von einem "Musiker, der ein Weltstar ist", wie Landrat Wölfe den Violinisten Martin Panteleev vorstellte. Der Musiker, der in Frickingen lebt, ließ bei seinen drei Auftritten den Saal verstummen, ehe er mit reichlich Applaus vom Publikum verabschiedet wurde.

Das Jahrbuch „Leben am See“ wird im örtlichen Buchhandel und im Landratsamt zum Verkauf angeboten. Es kostet 20 Euro.

