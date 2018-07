Lindau/Kreis Ravensburg – Im österreichischen Hittisau ist am Mittwoch die Übung "Blue Flag" zu Ende gegangen, bei der künftige UN-Militärbeobachter in der Region Lindau und dem Allgäu ausgebildet worden sind. Insgesamt 147 Teilnehmer aus 41 Nationen wurden ausgebildet, darunter auch zwei Frauen der Bundeswehr.

Wenn es nach dem Willen der 31-jährigen Eva Kaufung ginge, dann könnte ihr Einsatz in einem der zahlreichen Krisengebiete weltweit sofort beginnen. Gerade hat die Majorin der Bundeswehr erfolgreich als eine der wenigen Frauen ihre Ausbildung als UN-Militärbeobachterin erfolgreich abgeschlossen. "Ich bin als Seiteneinsteigerin zur Bundeswehr gekommen. Nachdem ich angewandte Geografie studiert hatte, habe ich bei der Bundeswehr die zweijährige Offizierslaufbahn absolviert", erklärt die 31-Jährige, die aus dem norddeutschen Euskirchen stammt.

Während einer Übung, die angehende UN-Militärbeobachter absolvieren müssen, kommt für eine Verhandlungsszene ein Warlord an.

Weltweit bei unbewaffneten Einsätzen für die Bundeswehr tätig

Vor einiger Zeit wurde Eva Kaufung dann gefragt, ob sie sich vorstellen könne, als UN-Militärbeobachterin weltweit bei unbewaffneten Einsätzen für die Bundeswehr tätig zu sein. "Es ist schon eine Herausforderung und gerade als Frau hat man es oft schwerer, da ist viel Selbstbewusstsein gefragt", erzählt sie. Dass Eva Kaufung weiß, wie man sich durchsetzt, beweist sie während der Ausbildung. Sie muss als Teamleiterin dafür sorgen, dass in einer sehr realistisch nachgestellten Szenerie zwei verfeindete Rebellenparteien mit an den Verhandlungstisch, der in diesem Fall in Opfenbach steht, kommen. "Mein Job ist es, mit meinem Team eine genaue Strategie für die stundenlangen Gespräche festzulegen, dafür zu sorgen, dass alle Gesprächspartner auch gut und sicher hier ankommen", erläutert Kaufung.

Dabei ist sehr viel Diplomatie gefragt, denn von jeder der beiden Konfliktparteien sind drei Vertreter erschienen, die sich jetzt an einem Tisch gegenübersitzen und mit drei angehenden UN-Militärbeobachtern verhandeln – auf Englisch. Selbst Kleinigkeiten spielen eine wichtige Rolle und können laut Hauptmann Martin Baumeister dafür sorgen, dass die Verhandlungen platzen. Zeitgleich muss den sogenannten Warlords Kaffee angeboten werden, damit sich ja keiner benachteiligt füllt.

Eva Kaufung begrüßt gemeinsam mit einem anderen angehenden UN-Militärbeobachter einen Rebellenführer. Solche Szenen werden für die Ausbildung geübt.

Schwierige Einsatzgebiete wie der Nahen Osten

Es zeigt sich schnell, dass Eva Kaufung ihre Rolle ernst nimmt und jeden noch so kleinen Fehler verhindern will. "Wir lernen, auch wenn etwas nicht gut läuft, die Ruhe zu bewahren und uns im Gegenzug aber nicht alles gefallen zu lassen", erklärt sie. Kaufung muss aber auch zugeben, dass es Einsatzgebiete wie den Nahen Osten gibt, in denen es aufgrund der anderen kulturellen Gegebenheiten schwer sein kann, als Frau akzeptiert zu werden. "Wir werden nicht immer mit offenen Armen empfangen, sind nie alleine unterwegs und können entscheiden, ob wir in eine Situation hingehen", sagt sie. Die Majorin weiß aber auch, dass sie sich auf ihre männlichen Kollegen verlassen kann und ihr jederzeit geholfen wird. "Die Kameradschaft untereinander ist sehr groß und im Team werde ich rückhaltlos akzeptiert. Wenn mal ein frauenfeindlicher Witz gemacht wird, dann fällt mir auch einer gegen Männer ein", sagt die 31-Jährige schmunzelnd.

Nach der Ausbildung will Eva Kaufung erst einmal weiter beim Geoinformationsdienst der Bundeswehr arbeiten. Sie hofft darauf, möglichst bald ihren ersten Einsatz als UN-Militärbeobachterin zu bekommen.

UN-Militärbeobachter Bei der Bundeswehr gibt es derzeit 350 UN-Militärbeobachter, sieben davon sind Frauen. Im vergangenen Jahr waren weltweit rund 18 000 Militärbeobachter bei 16 Friedenseinsätzen aktiv. Bei der Übung "Blue Flag", die am Mittwoch in Hittisau zu Ende ging, wurden insgesamt 147 UN-Militärbeobachter ausgebildet, davon 20 Deutsche, unter ihnen zwei Frauen. Laut Forderung der Vereinten Nationen sollten ein Drittel der UN-Militärbeobachter weiblich sein. Die Bundeswehr setzt seit Jahrzehnten im internationalen Rahmen Militärbeobachter ein. Ihr Einsatz erfolgt in der Regel in Krisengebieten, in denen bewaffnete Auseinandersetzungen stattfinden oder gerade überwunden sind. Militärbeobachter sind unbewaffnet und versehen dort ihren Dienst, wo die Kriegsparteien keine bewaffneten Friedenstruppen dulden. Sie überwachen einen Waffenstillstand oder ein Gebiet, beobachten militärische Bewegungen, verhindern – wenn möglich – Vertragsbrüche und melden diese an das Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York. (hog)

