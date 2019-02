Der B 31-neu-Weiterbau zwischen Meersburg und Immenstaad erhitzt seit Monaten die Gemüter in der Region: Soll eine möglichst seeferne Trasse realisiert werden, soll die bestehende B 31 ausgebaut werden oder gibt es noch eine für alle Seiten tragbare Alternative?

Über den aktuellen Stand der Planungen und die aktuellen Trassenausarbeitungen informiert das Regierungspräsidium (RP) Tübingen in einer öffentlichen Informationsveranstaltung mit Regierungspräsident Klaus Tappeser am kommenden Dienstag, 12. Februar, in der Stadthalle in Markdorf. Welche Trassen werden vertieft untersucht und welche nicht? Um diese Frage soll es in der moderierten Veranstaltung ebenso gehen wie um Informationen zum derzeitigen Planungsstand und zum weiteren Vorgehen.

Übrig geblieben nach einer umfassenden Raumanalyse sind nun drei Trassenkorridore A, B und C. Von den seeabgewandteren Varianten B und C gibt es noch jeweils Untervarianten (siehe Grafik). Dabei stellt die Variante A den so genannten Korridor Süd dar, den Ausbau der bestehenden B 31 mit entsprechenden Tunnelbau- und beziehungsweise oder Lärmschutzmaßnahmen. Die wiederum werden derzeit ebenfalls noch geprüft, im Hinblick auf ihre Umsetzbarkeit und die zu erwartenden Kosten.

Seeferner verlaufen der Korridor Mitte (Variante B), südlich des Weingartenwaldes, und der Korridor Nord (Variante C), nördlich des Weingartenwaldes und südlich von Ittendorf und Reute. In der Raumanalyse hatten die Gutachter des RP die für den Trassenbau ins Auge gefassten Landschaften und deren Nutzung bewertet – und dabei auch eine Reihe schützenswerter Gebiete identifiziert.

Von den 22 im Zuge des Verfahrens bearbeiteten Trassenoptionen sind nun also noch drei Korridore übrig geblieben. Und die hatten in den vergangenen Wochen bereits wieder für eine Menge medialen Wirbel gesorgt. Während sich die Initiativen der Seegemeinden geschlossen für die seefernste Variante C.1 aussprechen, plädieren die Ittendorfer Bürgerinitiative und auch der BUND Immenstaad für einen Ausbau der bestehenden B 31, inklusive einer Tunnellösung für Immenstaad. Die Info-Veranstaltung in Markdorf beginnt um 19.30 Uhr.