Ideal zum Mitnehmen für die Mittagsmahlzeit im Büro, in der Werkstatt oder auf der Baustelle sind die belegten Brote, Burger oder Pizza-Stücke, die es in der Bäckerei Heger in großer Auswahl gibt. Und sie schmecken natürlich auch in der Schule, bei allen Freizeitaktivitäten – schlicht bei allen Gelegenheiten, bei denen ein leckeres Vesper die richtige Stärkung verschafft. Auch als Begleiter einer guten Tasse Kaffee in Hegers gemütlichem Café in der Bachstraße munden diese pikanten Spezialitäten bestens.

„Wir hatten vor kurzem Besuch von einem Berater“, erzählt Bäckermeister Roland Heger. „Der hat uns auf einige tolle Ideen gebracht, wie wir unser schon seit längerem bei den Kunden beliebtes Angebot erweitern könnten.“ Neu in der Bäckerei Heger gibt es jetzt das „Schiffervesper“, für das Roland Heger sogar ein spezielles Brot kreiert hat. Es wird reich belegt mit Schinken, Salami und Käse angeboten. Ebenfalls neu im Angebot sind Burger, die es als vegetarische Variante mit Grillgemüse und Camembert oder in zwei reich mit Salat und Ei garnierten Varianten mit Hähnchenfleich gibt: pulled Chicken oder fire roasted Chicken mit kräftigem Grill-Aroma.

Die Burgerbrötchen werden selbstverständlich in Hegers Backstube hergestellt – auf die klassische Art oder als Laugen-Variante. Auch die „Landesteg-Pizza“ wurde neu kreiert, und es gibt sie sogar in vier Sorten: mit Schinken, Salami und Champignons, mit Ananas und Schinken, mit Tomaten und Mozzarella oder mit Feta, Parika und Auberginen belegt. Die beliebten Focaccia, die Heger ebenfalls in mehreren Varianten anbietet, gibt es weiterhin.

Ganz neu überarbeitet wurde zudem die Homepage der Bäckerei Heger. Dort ist viel Interessantes über die Bäckerei und ihr vielfältiges Angebot zu finden. Seit Anfang des Jahres ist die Bäckerei auch auf Facebook vertreten.