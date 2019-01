In alle Räume mit glatten Böden bringen Teppiche mehr Behaglichkeit und Wärme, setzen wohnliche Akzente und tragen dazu bei, den Raumschall zu dämpfen. Bodenbeläge am See in Immenstaad bietet seinen Kunden auch bei Teppichen eine riesige Auswahl für jeden Geschmack.

Etwas ganz Besonderes und Natur pur sind dabei aus naturbelassener Schafwolle von erfahrenen Weberinnen mit viel Fingerspitzengefühl in kleinen Manufakturen angefertigte textile Schmuckstücke, die nicht nur gut aussehen, sondern auch hart im Nehmen sind. Jeder dieser Handwebteppiche ist ein mit Herz und Hand gefertigtes Unikat und schafft ein besonders angenehmes Wohnklima.

Riesige Farbpalette

Die zur Auswahl stehende Farbpalette ist riesig und umfasst etwa 100 Töne von kräftig bis sanft, klassisch bis modern. Nicht nur bei den Farben, auch bei den Oberflächenstrukturen bieten diese Teppiche eine enorme Vielfalt. Unter 18 unterschiedlichen Strukturen können die Kunden von Bodenbeläge am See hier wählen.

Die reichen von der klassischen, beidseitig verwendbaren Webstruktur über unregelmäßige Noppenstrukturen oder aus dicken Wollschnüren gewebten, dreidimensionalen Schlingenstrukturen bis hin zu Teppichen, bei denen die Weberinnen fingerdicke und fingerlange gewalkte Wollschnüre eingearbeitet haben.

So entstehen ungewöhnliche, besonders hochflorige Oberfläche. Die Handwebteppiche sind nicht nur in der klassischen Rechteckform zu haben, sondern auf Wunsch auch rund, oval oder mehreckig.

Individuelle Anfertigungen sind in bis zu sechs Metern Breite und beliebiger Länge möglich.

Rutschfeste Teppichböden

In nahezu jede Form lassen sich – ganz nach Kundenwunsch – Teppiche bringen, die Bodenbeläge am See für Privaträume, aber auch für Hotels, Büros oder andere Räume mit viel Publikumsverkehr empfiehlt. Durch den einzigartig laminierten Teppichrücken liegen diese nicht nur absolut rutschfest auf allen glatten Böden, sie fransen außerdem auch ohne zusätzliche Einfassung nicht aus. Selbstverständlich bietet Bodenbeläge am See seinen Kunden auch hier eine große Auswahl an Farbe und Oberflächenvarianten – von seidig glatt bis shaggy. Egal ob es um Teppiche, Teppichböden, elastische Böden oder Holzböden geht: Bei Bodenbeläge am See findet man für jeden Geschmack und für jeden Raum immer eine große Auswahl passender Bodenbeläge. Gute Beratung gehört dazu und die fachgerechte Verlegung auf Wunsch ebenfalls.