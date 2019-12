Teppiche eignen sich in allen Räumen wunderbar, um Akzente zu setzen. Bodenbeläge am See bietet zu jedem Einrichtungsstil eine große Auswahl davon. „Der Vintage-Stil ist zum Beispiel in Wohn-Zeitschriften gerade ein großes Thema“, erklärt Geschäftsführerin Simone Reiser-Hiß. „Wir haben die passenden Teppiche dazu.“ Bereits für weniger als 200 Euro kann man einen schönen kleinen Teppich im Vintage-Stil bei Bodenbeläge am See bekommen.

Ob von Maschinen oder von Hand gefertigt – die Auswahl an Farben, Formen, Materialien und Mustern ist in allen Fällen bei Bodenbeläge am See nahezu unbegrenzt. Viele Teppiche können sogar ganz individuell nach Kundenwunsch angefertigt werden. Bei Handwebteppichen etwa können Kunden aus einer großen Palette von Farben die gewünschten auswählen und in verschiedenen Webmustern kombinieren. Der Teppich wird dann in der gewünschten Größe und Form individuell von Hand hergestellt.

Etwas ganz Besonderes sind individuell auf Kundenwunsch gefertigte Teppiche, die Simone Reiser-Hiß passend zur Einrichtung oder nach Vorlagen der Kundschaft designt. „Wir haben schon Familienwappen auf Teppiche gebracht, aber auch Boote oder Krawattenmuster“, nennt sie einige Beispiele. „Auch grafische oder florale Muster können in einen individuellen Teppich umgesetzt werden und sogar im Raum aufgehängte Bilder können Motive für einen ganz individuellen Teppich liefern“, erklärt Simone Reiser-Hiß. „Unsere Kunden sind von solchen Einzelstücken, die sonst niemand hat, jedes Mal begeistert.“

Wie der Teppich einmal aussehen wird, lässt sich anhand von am PC erstellten Designvorlagen sehen. Wie er sich anfühlen wird, verdeutlichen Farb- und Griffmuster, die nach dieser Vorlage aus derselben neuseeländischen Wolle gefertigt werden, aus der später auch der Teppich hergestellt wird.

„Wir bieten unseren Kunden übrigens auch eine große Auswahl an Treppenläufern“, weist Simone Reiser-Hiß auf ein weiteres Angebot im Bereich Teppiche hin. Treppenläufer bietet Bodenbeläge am See sowohl in klassischen orientalisch inspirierten Mustern als auch in sehr modernen Designs und Farben – wie alles bei Bodenbeläge am See passend zu jedem Einrichtungsstil. (gik)