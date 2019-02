Die Besenwirtschaft ist ab dem 16. März mit Ausnahme der Woche vom 24. bis 31. August täglich außer dienstags ab 18 Uhr geöffnet. Sobald es das Wetter erlaubt, kann man es sich nicht nur in der gemütlichen Gaststube, sondern auch an den Tischen im Freien gut gehen lassen.

2018 ist an den Rebstöcken des Weinguts am Hohberg, Hersberg und Fuchsberg ein Spitzenjahrgang gediehen. „Viele Trauben hatten Auslese-Qualität, also mehr als 100 Grad Oechsle“, berichtet der Winzer. In den durch die seenahe Lage begünstigten Weingärten des Reblandhofs gedeiht eine große Vielfalt verschiedener Rebsorten: Müller-Thurgau, Bacchus, Grau- und Weißburgunder, Chardonnay, Riesling, Gewürztraminer, Spätburgunder, Merlot und Regent. Alle sind jetzt wieder im Weinverkauf des Reblandhofs verfügbar und sie werden bald auch wieder in der Besenwirtschaft ausgeschenkt. Am 16. März wird Wiedereröffnung gefeiert. Ab 16 Uhr singt dazu der Männergesangverein aus Markt Rettenbach im Allgäu, abends geht es mit dem Duo Popcorn aus Uhldingen weiter. „Jeder Gast bekommt am Eröffnungsabend auch ein Glas Sisecco von uns“, versprechen Stefan und Daniela Siebenhaller. Am Sonntagabend unterhält der „Badische Muntermacher“ Martin Frank die Gäste in der Besenwirtschaft.

Im Reblandhof in Kippenhausen hat Stefan Siebenhaller vor wenigen Tagen mit seinen Helfern die Weine des Jahrgangs 2018 in Flaschen abgefüllt. „Die Weine des Jahrgangs 2017 sind praktisch alle ausgetrunken“, sagt er. Auch weil die Besenwirtschaft am Samstag, 16. März, wieder öffnet, freut er sich, dass der Jahrgang 2018 nicht nur eine außerordentlich gute Qualität geliefert, sondern auch das Weinlager wieder gut gefüllt hat.

Hörakustiker-Meisterin Silvana Weishaupt und ihr Team in der Bachstraße 8a in Immenstaad freuen sich auf die Kundschaft. Bild: Matt

Orientierung und Sicherheit im Alltag, Gespräche mit Freunden und in der Familie oder der Genuss der Lieblingsmusik – all das ermöglicht uns das Gehör. Der Hörsinn schafft Verbindungen zwischen Menschen und ist somit “der Sinn deines Lebens“.

Gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und zahlreichen Branchenpartnern veranstaltet der Bundesverband der Hörgeräte-Industrie (BVHI) jedes Jahr am 3. März den Welttag des Hörens. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto „Check your hearing“, also prüfe dein Gehör. An diesem Welttag beteiligt sich auch das Immenstaader Unternehmen „MATT – Der Spezialist für die Sinne“.

Laut aktuellen Studien leiden mittlerweile 15 Millionen Menschen in Deutschland an einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens. Jeder Dritte ab 50 Jahren und jeder Zweite ab 70 Jahren leidet an einer Hörminderung. Umso wichtiger ist es, das Gehör zu schützen und im Falle einer Hörminderung bestmöglich zu versorgen. Um möglichst viele Menschen über die Bedeutung guten Hörens zu informieren und für die Optimierung des eigenen Hörsinns zu sensibilisieren, gibt es den Welttag des Hörens.

Beim Hören nehmen beide Ohren die Klänge auf und leiten sie an das Gehirn weiter. Das Gehirn gibt Geräuschen und Stimmen erst einen Sinn. Es leistet die eigentliche Versteharbeit. Lässt die Hörleistung nach, wird nicht mehr jedes Detail an das Gehirn weitergeleitet. Das Gehirn muss Klang-Lücken füllen und ausgleichen. Aufgrund dieser Höchstleistung, kann es schnell zu Ermüdungen und Konzentrationsbeeinträchtigungen führen.

Hörminderungen bereiten auch den Mitmenschen Schwierigkeiten. Gespräche und gemeinsame Unternehmungen werden nicht nur für den Betroffenen sehr anstrengend, sondern auch für dessen Mitmenschen. Fehlende Antworten, häufiges Nachfragen und ständiges Wiederholen, können zu Frustration und Resignation führen, so dass die Kommunikation deutlich reduziert wird.

In Immenstaad bietet das Unternehmen „MATT – Der Spezialist für die Sinne“ die Hörvorsorge an. Kunden sind eingeladen, ihrem Gehör präventiv etwas Gutes zu tun. Im Rahmen der Hörvorsorge bsteht die Möglichkeit einer kostenlosen Höranalyse. (kck)