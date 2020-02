Bodenseekreis vor 2 Stunden

Im Winter wird die Flotte wieder flott gemacht: Wir haben uns in der Werfthalle der Bodensee-Schiffsbetriebe umgesehen

Ist die Saison der Linienschiffe im Herbst beendet, gehen sie zusammen mit ihrer Besatzung in die Friedrichshafener Werft. Als Schlosser, Schreiner, Elektriker und Maler bringen die Schiffsführer ihre Sommer-Arbeitsplätze wieder auf Vordermann. Was da alles zu tun ist, zeigen wir in vielen Bildern und Videos.