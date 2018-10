von Peter Schober

Zahlreiche Menschen aus dem gesamten Bodenseekreis besuchten am Mittwoch, dem Tag der Deutschen Einheit, das Kreisfamilienfest, das zum fünften Mal in Kloster und Schloss Salem gefeiert wurde. Es stand unter dem Motto „Im Einsatz für das Leben“. Dabei präsentierten sich alle Rettungs- und Sicherheitsorganisationen aus dem Kreisgebiet mit Schauübungen und Mitmachaktionen.

Hilfe nach einem Auto-Crash: Das THW zeigte, wie man Menschen aus demolierten Fahrzeugen rettet.

Schon in aller Herrgottsfrühe kehrte am Feiertagsmorgen Leben in Kloster und Schloss Salem ein. Schon um sieben Uhr rollten Kolonnen von historischen und modernen Einsatzfahrzeugen an. Es war eine logistische Meisterleistung, die vielen Fahrzeuge, die zur Schau gestellt wurden, durch die Schlosstore an ihren vorgesehenen Platz zu lenken.

Uniformen früher und heute: Sie wurden im Lauf der Zeit nicht nur sicherer, sondern auch um einiges schicker.

Schlag elf Uhr zündeten die Garnisonskanoniere aus Mimmenhausen in den historischen Uniformen der einstigen Schutztruppen, die das Zisterzienserkloster in Mimmenhausen stationiert hatte, ihre Kanone und gaben mit drei Böllerschüssen das Signal für den Beginn des schon zur Tradition gewordenen Festes. „Mit diesem Fest soll unter anderem die Verbundenheit der 23 Städte und Gemeinden des Bodenseekreises zum Ausdruck gebracht werden“, erklärte Bürgermeister Manfred Härle in seinem Willkommensgruß.

In der Kuscheltierklinik des Roten Kreuzes verarzten Günter Schatz, Alex Baisch und Dominik Schreiber lädierte Kuscheltiere.

Organisiert wird das Kreisfamilienfest vom Bodenseekreis, der Gemeinde Salem und den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg. „Es gibt keinen Landkreis in Baden-Württemberg, der sich alle zwei Jahre mit einer ähnlich großen Veranstaltung darstellt“, sagte Landrat Lothar Wölfle.

Patrick Pikelj von der Johanniter-Unfallhilfe mit seinem Trümmersuchhund. Rechts von ihm Selina Fischer, Florian Frey und Tobias Kuhn.

Das diesjährige Motto „Im Einsatz für das Leben“ verstand Wölfle nicht nur als kompakte Darstellung der im Kreis tätigen Rettungs- und Sicherheitsorganisationen, sondern auch als Anerkennung für deren rund um die Uhr zur Verfügung stehenden Dienste. „Viele tausend Menschen arbeiten im Bodenseekreis ehrenamtlich oder hauptberuflich Tag für Tag für unsere Sicherheit“, betonte Wölfle. Allein beim gestrigen Kreisfamilienfest waren rund 500 Angehörige der Rettungs- und Sicherheitsorganisationen im Einsatz. Dazu zählten unter anderem die Feuerwehren, das Rote Kreuz und die DLRG, aber auch die Polizei, der Zoll und die Bundeswehr mit ihrer zivil-militärischen Truppe.

Zahlreiche Zuschauer verfolgten beim Kreisfamilienfest die Brandbekämpfung, die hier die Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen demonstrierte.

Zu den Höhepunkten der Vorführungen zählte eine Schauübung der Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen und der Werksfeuerwehr Airbus an einem Neubau der Schlossschule, der gerade im Schlossareal hochgezogen wird. Während die Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen einen auf der Baustelle ausgebrochenen Brand bekämpfte, demonstrierte die Werksfeuerwehr Airbus eine spektakuläre Höhenrettung. Die Spezial-Rettungskräfte holten aus schwindelnder Höhe einen hilflosen Monteur vom Ausleger eines 40 Meter hohen Krans.

Neben den Einblicken in die Arbeiten der Rettungs- und Sicherheitsorganisationen hatten die Besucher auch Gelegenheit, kostenlos die Räume von Kloster und Schloss Salem zu besichtigen. Schlossverwalterin Birgit Rückert verwies darauf, dass sich das Land Baden-Württemberg sehr für den Erhalt der kulturhistorischen Anlage engagiere und alles daran setze, die öffentliche Zugänglichkeit zu gewährleisten. Seit dem Erwerb von Kloster und Schloss Salem im Jahr 2009 habe das Land rund 20 Millionen Euro investiert.

Fahrzeugübergabe Im Rahmen des Kreisfamilienfestes übergab Landrat Lothar Wölfle sechs neue Einsatzfahrzeuge: einen Krankentransportwagen für den DRK-Ortsverband Tettnang, einen Mannschaftstransportwagen für die Johanniter-Unfallhilfe Friedrichshafen sowie jeweils einen Einsatzleitwagen und einen Abrollbehälter Umweltschutz für die Feuerwehren Überlingen und Friedrichshafen. Die 23 Feuerwehren des Bodenseekreises haben rund 2500 aktive Mitglieder. Im vergangenen Jahr waren sie über 3500 Mal im Einsatz. (as)

