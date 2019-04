Überlingen – Die Planung, Lieferung und Montage von Zäunen und Toranlagen aus Metall, Draht, Holz und Kunststoff sind die Fachgebiete des Unternehmens „Zaunbau Schubert“, Heiligenbreite 15 im Gewerbegebiet Nord 4. Als erfahrenen Zaunbauern ist es den Mitarbeitern um Teamchef Joachim Schubert seit fast 30 Jahren ein Anliegen, „eine fachgerechte, qualitative und saubere Arbeit zu leisten sowie bewährte Zaunsysteme und hochwertige Toranlagen von renommierten Herstellern zu verbauen“, wie das Unternehmen sich beschreibt. Es arbeitet für private, gewerbliche und öffentliche Kunden – auch in Zusammenarbeit mit Architekten oder Generalunternehmen stets unter dem Motto „Wir sichern Ihre Grundstücksgrenzen“.

Der Tätigkeitsbereich von „Zaunbau Schubert“ konzentriert sich vor allem auf die Bodenseeregion und dessen Umkreis bis maximal 50 Kilometer vom Firmensitz. Ein wichtiges Anliegen ist es, individuell auf Kundenwünsche einzugehen und diese umzusetzen. Aus diesem Grund ist ein kostenloses Beratungsgespräch vor Ort selbstverständlich. Aufgrund seiner langen Erfahrung im Zaun-und Torbau kann Joachim Schubert kreative Ideen zur Planung der Zaunanlage hervorbringen. Jedes Angebot wird individuell auf die örtlichen Gegebenheiten angefertigt.

Bevor die eigentliche Arbeit losgeht, werden vor Ort unter anderem die Bodenverhältnisse geprüft. „Denn jedes Grundstück und jede Baustelle ist anders“, sagt Susanne Schubert. Ihr Sohn Simon, der sich zunehmend in das Unternehmen einarbeitet, weist darauf hin, dass Zaunbau eine komplexe Sache sei, „obwohl es doch relativ einfach aussieht“.

Dem Betrieb ist es ein Anliegen, das Bauvorhaben vor Ort zusammen mit dem Kunden zu besprechen, diverse Tipps zu geben und wichtige Messungen durchzuführen. Somit bietet das Unternehmen einen maßgeschneiderten Preis „ohne böse Überraschungen zur Schlussrechnung“, wie es in der Beschreibung weiter heißt.

Zaunbau Schubert liefert und montiert alle gängigen Zauntypen und dazu passende Toranlagen. Die Monteure passen die gewünschte Zaun-und Toranlagen auf Grundlage des Vor-Ort-Termins an das Grundstück an. Des Weiteren reparieren und warten die Mitarbeiter des Hauses auch sämtliche Zaun-und Toranlagen. „Ergänzend dazu bieten wir einen Zaun-Check an und prüfen hierbei, ob die Funktionstüchtigkeit gewährleistet ist“, sagt Joachim Schubert.