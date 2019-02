Überlingen-Hödingen – Neuen Wohnkomfort gestalten, Gebäude modernisieren oder umfangreiche Planungsleistungen: Bei diesen Leistungen sind Bauherren bei Holzbau Schmon, Brunnenstraße 5, in guten Händen. Ihre Handwerkskunst steht seit drei Generationen für schöne Bedachungen, für Holzhäuser und Altbausanierung sowie für Innenausbau. Ziel des Holzbauunternehmens ist es, seinen Kunden die bestmögliche Lösung bei der Realisierung ihrer Wohnideen zu bieten. „Wir betreuen Sie von der Planung bis zur Fertigstellung und verwirklichen Ihre Renovierungs- und Umbauwünsche“, sagt Inhaber Herbert Schmon, der gemeinsam mit seiner Frau Claudia seit 30 Jahren an der Spitze des Traditionsunternehmens steht. Gegründet hat es Franz Schmon im Jahr 1928. Dessen Sohn Max, Vater des jetzigen Inhabers, baute den Betrieb bis 1989 weiter aus.

Zusätzlich zu den Leistungen im Bereich Holzbau und Ausbau kann das Unternehmen künftig umfangreiche Planungsleistungen anbieten. Denn neben Herbert Schmon ist sein Sohn Philipp Schmon seit diesem Jahr wieder intensiver im Unternehmen tätig. Er ist seit mehreren Jahren als Bauingenieur tätig und sammelte im Zuge seiner Anstellung bei einem führenden Ingenieurbüro in der Schweiz bei Projekten verschiedener Größe umfangreiche Erfahrungen mit Schwerpunkt auf dem Ingenieurholzbau. Darunter sind nationale und internationale Großprojekte wie der neue Hauptsitz des Uhrenherstellers Swatch/Omega in Biel oder die Holzkugel der Cité Musicale auf der Île Seguin in Paris.

Folgende Planungsleistungen kann das Unternehmen jetzt anbieten: Statische Berechnungen, Baugenehmigungsplanung (bei größeren Vorhaben gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem Architekten), Detail- und Ausführungsplanung, bauphysikalische Nachweise und Wärmebrückenberechnungen sowie nicht zuletzt Bauleitung.

Herbert Schmon macht darauf aufmerksam, dass für einen Umbau normalerweise mindestens ein Architekt für die Baugenehmigung, ein Ingenieur für die Statik und die ausführenden Unternehmen erforderlich sind. „Bei kleineren bis mittelgroßen Projekten können wir diese Leistungen zukünftig komplett aus einer Hand anbieten“, sagt er. Die wegfallenden Schnittstellen ermöglichten einen schnellen und preisgünstigen Projektierungsablauf.

In den zurückliegenden Jahren hat sich die Firma sehr stark mit der energetischen Sanierung beschäftigt. Schmon erläutert: „Zukünftig wollen wir auch in diesem Bereich durch eine ganzheitlichere Betrachtung einen Mehrwert bieten.“ Mittels dieser Vorgehensweisen seien meist auch höhere Förderbeiträge möglich als bei einer Einzelbetrachtung von Bauteilen.

Aktuell saniert das Unternehmen Schmon ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1978. Dieses wurde architektonisch überarbeitet. Die neue Raumaufteilung wurde auf den neuen Nutzer abgestimmt. Aufgrund des Einbaus von zwei großen Dachgaupen – eine auskragende Kastengaupe und eine Schleppgaupe – konnte die Wohnfläche im Obergeschoss deutlich vergrößert werden. Außerdem wurde die Belichtung der Räume dadurch deutlich verbessert. Neben gezielten und umfangreichen Arbeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung wie Fenster mit dreifacher Wärmeschutzverglasung ist auch eine neue Pellets-Heizung eingebaut worden. Das Unternehmen nahm für die Sanierung die komplette Planung vor.

Der Energieverbrauch des Hauses konnte deutlich gesenkt werden: Es benötigt jetzt nur noch rund 18 Prozent der zuvor verbrauchten Energie. Infolge der vorgenommen energetischen Sanierung ist das Gebäude zu einem „Kfw70“-Effizienzhaus geworden. Der Abschluss der Arbeiten ist für dieses Frühjahr vorgesehen.