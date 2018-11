Ohne Breitband geht gar nichts mehr: Die Versorgung mit schnellem Internet steht ganz oben bei den Standortfaktoren, auf die die Wirtschaft Wert legt. "Kein Unternehmen würde sich heute noch in einem Gewerbegebiet ohne Breitband ansiedeln", sagt Peter Jany, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben, bei der Vorstellung der IHK-Standortumfrage im Kreistag des Bodenseekreises.

Erreichbarkeit über die Schiene am wenigsten wichtig

Am wenigsten wichtig war den befragten Unternehmen in der Bodenseeregion die Erreichbarkeit über die Schiene. Besonders zufrieden sind sie mit der Versorgungssicherheit beim Strom. "Das klingt vielleicht erstaunlich, aber jeder, der eine Niederlassung im Ausland hat, wird verstehen, wie hoch die Sicherheit der Energieversorgung einzuschätzen ist", sagt Jany. Am geringsten war die Zufriedenheit beim Thema Wohnraum.

Peter Jany, Hauptgeschäftsführer der IHK Bodensee-Oberschwaben: "In den Fällen, in denen die Wichtigkeit hoch und die Zufriedenheit gering ist, besteht Handlungsbedarf." | Bild: Corinna Raupach

Neue Mitarbeiter brauchen bezahlbaren Wohnraum und Bauplätze

"In den Fällen, in denen die Wichtigkeit hoch und die Zufriedenheit gering ist, besteht Handlungsbedarf", sagt Jany. Im Bodenseekreis gilt das vor allem bei Häusern und Wohnungen. "Es gibt Fälle, in denen kurz vor Vertragsabschluss das Arbeitsverhältnis nicht zustande kommt, weil die Menschen feststellen, dass sie hier keine bezahlbare Wohnung oder keinen Bauplatz finden." In Zeiten des überall spürbaren Facharbeitermangels sei das ein gewichtiger Nachteil.

Hohe Nachfrage nach Ausbildungsberufen des dualen Systems

Den Mangel an Facharbeitern hat der Bodenseekreis mit anderen Regionen gemeinsam. Allerdings zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zur letzten Befragung. "Vor fünf Jahren haben wir noch von einem Akademikermangel gesprochen, das ist heute nicht mehr so", erläutert Jany. Mittlerweile studierten über die Hälfte der Schulabgänger, sodass nur noch in bestimmten Bereichen Lücken aufträten. Statt dessen bestehe eine hohe Nachfrage nach Ausbildungsberufen des dualen Systems.

Breitbandversorgung noch in vielen Gegenden ein Problem

Die für die meisten entscheidende Breitbandversorgung sei nur in Friedrichshafen und Überlingen befriedigend. Im Kreis sind 80,3 Prozent aller Haushalte mit eine Verfügbarkeit von 50 oder mehr Mbits ausgestattet, bundesweit liegt der Bodenseekreis damit auf Rang 201. Bei der Erreichbarkeit über die Straße ergibt sich ein geteiltes Bild. "Der Bodenseekreis ist eine weitgehend autobahnfreie Zone", sagt Jany. "Je näher eine Gemeinde an den wenigen Autobahnen liegt, desto besser schätzen die Firmen ihre Erreichbarkeit ein."

Jany: Anbindung wird durch weitere Inlandsflüge besser

Er ist zuversichtlich, dass sich die bisher mäßig bewertete Anbindung mit den weiteren Inlandsflügen von Friedrichshafen aus verbessern werde. Auch was die Wirtschaftsfreundlichkeit der Verwaltung angehe, sei Luft nach oben. "Aber da liegt der Kreis im Durchschnitt." Das schlechteste Ergebnis aller untersuchten Gegenden fährt der Kreis ein, wenn es um Kosten und Vorhandensein von Gewerbeimmobilien geht. Lediglich im ländlichen Raum stehen ausreichend Flächen zur Verfügung.

Bodenseekreis stark in weichen Standortfaktoren

Die Stärken am See liegen nach Einschätzung der Firmen in weichen Standortfaktoren: Das Image der Region werten die meisten als gut, ebenso die Sport-, Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten. "Man könnte auch sagen, damit hängt eins der Hauptprobleme zusammen, nämlich die mangelnde Verfügbarkeit von Wohnraum – wo es schön ist, wollen alle hin." Positiv sehen die Firmen auch Weiterbildungsangebote, Kontakte zu Hochschulen und Forschung sowie die Kultur. 70 Prozent der befragten Unternehmen im Kreis würden ihren Standort anderen empfehlen, die sich mit dem Gedanken einer Ansiedlung hier tragen.

Die Umfrage Die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben hat für ihre Standortumfrage 2017 im Regierungsbezirk Tübingen 33 883 Unternehmen angeschrieben. 6004 haben die Fragen beantwortet. Bei 27 Themen sollten die Wichtigkeit und die Zufriedenheit bewertet werden. Darunter befanden sich etwa allgemeine Sicherheit, Breitbandversorgung, Parken, Versorgungssicherheit Strom, Kulturangebot, Sport- und Freizeitmöglichkeiten sowie Erreichbarkeit über Straße, Schiene und Luft. Es wurde auch gemessen, wie sich diese Einschätzung im Vergleich zu 2012 verändert hat, wie der Bodenseekreis im Vergleich zu den anderen Landkreisen abschneidet und ob die Betriebe in den vergangenen drei Jahren flächenmäßig expandiert haben.

