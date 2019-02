von Eva-Maria Bast

Selbsthass. Ekel. Scham. Diese drei Punkte nennt Michelle Ubach aus dem Bodenseekreis, wenn man sie fragt, wie sie in die Situation kam, in der sie heute ist: Die 22-Jährige isst kaum etwas, hat eine Magensonde und lebt in einer betreuten Wohngruppe für psychisch kranke Erwachsene. Die junge Frau ist magersüchtig und kennt laut eigenen Angaben auch den Grund dafür: „Von der 1. bis zur 10. Klasse wurde ich wegen meines Übergewichts gemobbt“, sagt sie. „Ich dachte dann, weil die anderen einen nicht akzeptieren, wie man ist, muss man sich verändern, um akzeptiert zu werden.“

Erst Essattacken, dann Magersucht

Als sie 18 Jahre alt war, entwickelte sie Bulimie. Vier bis fünf Essattacken am Tag prägten diese Phase, abgenommen hat sie nicht, da während der Essattacken enorm viele Kalorien zugeführt werden. „Dann habe ich angefangen zu hungern und bin magersüchtig geworden. Es gibt Wochen, da esse ich gar nichts“, sagt die junge Frau, die inzwischen 55 Kilo abgenommen hat, und deutet auf die Magensonde, die durch die Bauchdecke führt. Die hat sie seit vergangenem Jahr, als sie in eine Klinik für Essstörungen eingewiesen wurde.

Klinikaufenthalt blieb ohne Erfolg

Geholfen habe ihr dieser Aufenthalt nicht, sagt sie. Im Gegenteil: „Von anderen Patienten habe ich da gelernt, wie man Essen verschwinden lassen kann.“ Und die Magensonde, durch die sie sich selbst hochkalorische Nahrung zuführen müsste, benutzt sie ohnehin nicht. Hilfe bekomme sie von ihrer Hausärztin, ansonsten fühle sie sich ziemlich allein gelassen. Seit zwei Jahren warte sie auf einen Therapieplatz, kritisiert sie. Als sie noch minderjährig war, sei das anders gewesen: „Da war die Betreuungssituation wirklich gut und ich hatte eine tolle Therapeutin in Überlingen“, sagt sie. Seitdem sie volljährig sei, habe sich die Situation drastisch verschlechtert: „Ich habe über 150 Therapeuten kontaktiert.“

Gibt es zu wenig Therapieplätze?

Kai Sonntag, Leiter der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, sagt dazu: „Magersucht ist eine psychische Erkrankung, die psychotherapeutisch und gegebenenfalls auch medizinisch behandelt werden kann.“ Die Behandlung von magersüchtigen Patienten gehöre daher zum Spektrum von psychologischen und ärztlichen Psychotherapeuten und natürlich auch von deren Pendants, die Kinder und Jugendliche behandeln.

In vielen Fällen sei auch eine stationäre Aufnahme erforderlich. Ein Versorgungsengpass im Bodenseeraum sei ihm nicht bekannt, betont der Pressesprecher. „Das hängt aber auch davon ab, welche Wege Patienten bereit sind, in Kauf zu nehmen, beziehungsweise ob sie bereit sind, sich innerhalb des Landkreises zu bewegen, um zu einem Therapeuten zu kommen. Und dann muss es zwischen Therapeut und Patient auch passen, das ist sicherlich auch nicht immer der Fall.“ Fakt ist: Weitere Psychotherapeuten dürfen sich im Bodenseekreis nicht niederlassen, „das gesetzlich vorgegebene Kontingent ist hier erreicht“, sagt Sonntag.

Magersucht frühzeitig erkennen

Dabei sei ein frühzeitiges Erkennen einer Magersucht sehr wichtig, sagt Roland Beierl von der AOK. „Werden Essstörungen frühzeitig erkannt und behandelt, sind die Aussichten auf eine vollständige Genesung besonders gut“, unterstreicht er und betont auch die Rolle der Erziehungsberechtigten bei jungen Betroffenen: „Wohnen junge Patientinnen noch bei ihren Eltern, sollten die Eltern in die Behandlung einbezogen werden.“ Ein wesentlicher Aspekt sei die psychosoziale Hilfestellung durch die enge Vernetzung sozialer Einrichtungen, Reha-Angebote sowie psychotherapeutisch-ärztlicher Versorgung bei Essstörungen.

Was kann das Umfeld tun?

Abgesehen von den Therapieplätzen – was hilft? Was kann das Umfeld tun, um eine Magersucht zunächst zu erkennen und einem Betroffenen zu helfen? „Ernst genommen werden“, wünscht sich Michelle Ubach, gesteht aber auch ein: Es falle ihr schwer, Hilfe anzunehmen. Heute hat sie einen Freund, Julien Kuttke, der sagt: „Ich trete total oft in ein Fettnäpfchen, also versuche ich, mich bei dem Thema zurückzuhalten. Weil ich nicht weiß, was ich sagen darf und was nicht, sage ich oft einfach gar nichts.“ Und Michelle Ubach kann ihm da nicht helfen: „Ich kann ihm gar nicht mal sagen, was ich will und brauche, da ich es selbst nicht weiß. Auch mit der Zuneigung, die er mir gibt, kann ich nicht umgehen und bin überfordert. Denn das kenne ich ja so gar nicht“, sagt sie.

Warnsignale ernst nehmen

Mit dem Helfen ist das also gar nicht so einfach. Klar ist für Michelle Ubach aber: „Ich will so normal wie möglich behandelt werden und möchte nicht in Schubladen gesteckt werden.“ Am Herzen liegt ihr wiederum, anderen Betroffenen zu helfen und ihnen das mit auf den Weg zu geben: „Warnsignale muss man ernst nehmen“, sagt sie und schildert diese Warnsignale aus eigener Erfahrung: „Wenn die Gedanken nur noch ums Essen kreisen und ums Gewicht, wenn man immer weniger isst und immer mehr Sport treibt und Ausreden findet, um nicht zu essen, dann sollte man sich Gedanken machen. Viele nehmen eine Ernährungsumstellung als Ausrede.“

Ein weiteres Warnsignal, das auch deutlich für die Umwelt wahrnehmbar sei, ist, wenn sich der Betroffene immer mehr zurückzieht, plötzlich weite Kleidung trägt und weniger Leistung bringt. Und ganz wichtig: „Viele denken, wer magersüchtig ist, ist ein Klappergestell. Aber das ist überhaupt nicht so und deshalb übersieht man Warnsignale bei Menschen, die nicht sehr dünn sind, oft auch.“