von Mona Lippisch

Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit gilt im Bodenseekreis derzeit höchste Waldbrandgefahr. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes in der Region steht laut Prognose für Freitag auf Gefahrenstufe vier (von fünf).

Böden sind ausgetrocknet

"Schon eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe oder der Funkenflug eines Grillfeuers können verheerende Folgen haben. Denn die ausgetrocknete Bodenvegetation in den Wäldern oder herumliegendes Reisig kann schnell Feuer fangen", wird Kreisbrandmeister Henning Nöh in einer Mitteilung des Landratsamts zitiert.

Nur gekennzeichnete Grillstellen nutzen

Auch Flaschen, die weggeworfen werden, stellen ein Waldbrandrisiko dar. Das Rauchen in den Wäldern sei zwischen März und Oktober ohnehin in jedem Jahr untersagt, sagt Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamts Bodenseekreis. "Auch wenn dieses Verbot nicht fürs Grillen gilt: gegrillt werden darf, aber nur mit allergrößter Vorsicht", sagt Schwarz. Außerdem dürfen nur gekennzeichnete Grillstellen genutzt werden, um ein Feuer zu machen. Je nach Situation könne das zuständige Forstamt auch eigenständig ein Grillverbot beschließen.

Feuer immer beaufsichtigen

Die Kreisbehörde stellt weitere Regeln auf: So muss das Feuer selbst an öffentlichen Grillplätzen stets beaufsichtigt werden. Beim Verlassen des Platzes sollen Nutzer das Feuer komplett löschen. Das Grillen im Wald mit eigenen Grillutensilien ist nicht erlaubt. Offene Feuerstellen, die nicht im Wald liegen, müssen mindestens 100 Meter vom Waldrand entfernt sein.

Grill- und Feuerverbot in Lindau

Ein uneingeschränktes Grill- und Feuerverbot herrscht derweil in Lindau. Die Stadt hat das Verbrot für alle öffentlichen Park- und Grünanlagen angeordnet. Dazu gehören auch die Uferanlagen wie auf der Hinteren Insel, am Giebelbach, im Lotzbeck- und im Lindenhofpark, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Ebenso das Grillen mit Einweggrills ist verboten. Die Anordnung gilt auch an den öffentlichen Grillplätzen am Wäsen, in Zech und im Dunkelbuch. Eine Ausnahme ist der Grillplatz am Segelhafen Zech. Weil sich dort keine Bäume oder trockenes Holz befinden, ist das Grillen in diesem Bereich erlaubt.

