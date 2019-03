Nicht nur der Bodensee, auch seine Zuflüsse hatten im Sommer des vergangenen Jahres unter Hitze und Trockenheit massiv zu leiden. Der wenige Regen, der fiel, ging in kurzen, heftigen Gewitterschauern nieder, floss extrem schnell ab und hatte keine Chance, im Boden zu versickern. Der Nonnenbach bei Kressbronn trocknete über eine längere Strecke komplett aus – dazu war es angeblich noch nie gekommen.

Fische retteten sich teils in tiefe Stellen

Zu Beginn des Sommers retteten sich die Fische in verbliebene Gumpen, tiefe Stellen im Bach, später waren die Betten auch anderer Fließgewässer vielerorts nur noch mit Blättern gefüllt. Mit katastrophalen Folgen für alle dort lebenden Organismen: Sie verendeten.

In manchen Bachbetten gab es am Ende des Sommers statt Wasser nur noch trockenes Laub. | Bild: Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg

Timo Basen, Diplombiologe an der Fischereiforschungsstelle in Langenargen, zeichnete in einem Vortrag über die fischökologischen Auswirkungen des Klimawandels in den Fließgewässern Baden-Württembergs ein recht düsteres Bild. Denn das Ziel, den globalen Temperaturanstieg wie gefordert auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, scheint ihm aufgrund der beobachteten Temperaturentwicklung der vergangenen Jahre nicht erreichbar.

Hitzesommer kein einmaliges Ereignis

Vielmehr prognostiziert die Landesanstalt für Umwelt (LUBW) für Baden-Württemberg bereits in naher Zukunft ein Plus von bis zu 1,7 Grad und im Zeitraum zwischen den Jahren 2071 und 2100 sogar einen Temperaturanstieg zwischen 2,5 und 3,6 Grad Celsius. Und sei der Umkipppunkt einmal überschritten, erklärt Basen, sei diese Entwicklung auch nicht mehr umkehrbar. Somit markiere der Hitzesommer kein einmaliges Ereignis, sondern zeige eine Entwicklung auf. Mit dramatischen Folgen für die Fließgewässer, nicht nur in der Region.

Der Nonnenbach bei Kressbronn, ein Zufluss des Bodensees, hat Ende Juli 2018 noch Restwasser, fällt dann jedoch streckenweise komplett trocken. | Bild: Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg

Hitze verändert Gewässer

Die Hitze lässt die Wassertemperatur ansteigen. Durch Menschen wird das dort, wo Flüsse zum Kühlen genutzt werden, noch zusätzlich verstärkt. Auch Niedrigwasserphasen werden sich verschärfen, wenn Felder zunehmend bewässert werden müssen. Starkregen und kurzfristige Überschwemmungen sorgen für Bodenerosion und damit mehr Eintrag von Nähr- und Schadstoffen in die Gewässer als bisher üblich.

Flüsse und Bäche drohen zu verschlammen

Kann das Wasser nicht abfließen, drohen Flüsse und Bäche zu verschlammen. Andere Mineralien und Nährstoffe bringen Parasiten und Krankheitserreger in die Gewässer, die veränderten Bedingungen bieten Lebensraum für gebietsfremde Arten. Auch die angrenzende Vegetation verändert sich, was die Situation noch verschärft.

Schlechte Bedingungen für Fische

Timo Basen, Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg: "Fische leben in einem begrenzten Lebensraum. Sie können das Wasser nicht verlassen, wenn es ihnen nicht mehr passt." | Bild: Anette Bengelsdorf

"Fische leben in einem begrenzten Lebensraum, sie können das Wasser nicht verlassen, wenn es ihnen nicht mehr passt", sagt Basen. Die Tiere sind wechselwarm, das heißt, ihre Körpertemperatur ist von der Außentemperatur abhängig und kann nicht aktiv geregelt werden.

Wassertemperatur beeinflusst direkt Lebenszyklus

Somit beeinflusst die Wassertemperatur direkt ihren Lebenszyklus. Wird der Komfortbereich überschritten, in dem sich der Fisch optimal entwickeln kann, wirkt sich jede Veränderung innerhalb eines Toleranzbereichs negativ aus: auf seinen Energiehaushalt, das Immunsystem, sein Wachstum und auf die Entwicklung seiner Eier und damit auf den Erfolg der Fortpflanzung. Die Fische sind im Stress und Populationen gehen zurück. Steigt die Temperatur weiter an und übersteigt die Toleranzgrenze des Organismus', muss er sterben.

In jeder Region eines Bachs eine Leitart

Jede Region eines Fließgewässers beherbergt eine sogenannte Leitart: die Fischart, die die dortigen Lebensbedingungen als am angenehmsten erlebt. So halten sich in den kühlen, klaren, meist steinigen Quellgebieten eines Flusses Forellen auf, weiter flussabwärts richten sich Äschen und Barben ein, im trüben, schlammigen und warmen Mündungsbereich fühlen sich Brachsen und der Kaulbarsch wohl.

Kaum Ausweichmöglichkeit

Fühlt sich mit steigender Wassertemperatur – 2017 war diese bereits um ein Grad gestiegen – eine Leitart nicht mehr wohl, hat sie zwar die Möglichkeit, weiter flussaufwärts ins Kühle zu schwimmen, doch findet sie dort unter Umständen nicht mehr ihr bevorzugtes Nahrungsangebot und den geeigneten Untergrund für ihre Art der Fortpflanzung vor. Forellen haben das Nachsehen. Sie können nicht ausweichen und benachbarte Arten drängen in ihren Lebensraum.

Forelle wird zum Verlierer des Klimawandels

Sie und andere lachsartige Fische werden zu den Verlierern des Klimawandels, während die karpfenartigen Fische, wie Brachse und Kaulbarsch, davon profitieren. Im vergangenen Jahr lag die Temperatur im Forellenbereich der Brunisach bereits bei 22 Grad. Kritisch, wie Timo Basen sagt. Bis 2080 werde die Bachforelle deshalb immer seltener zu finden sein.

Es gilt die Fließgewässer zu stärken

Die Möglichkeiten, auf diese Entwicklung einzuwirken, sind begrenzt. Wichtig sei aber, die eigene Widerstandskraft der Fließgewässer zu stärken, betont Basen. Eine Bepflanzung könnte die Uferbeschaffenheit verbessern, Bäume würden Schatten spenden und die Wassererwärmung reduzieren. Wichtig ist auch, dass Wasser nach Überflutungen abfließen kann und Fische die Möglichkeit bekommen, schnell in kältere Regionen auszuweichen.

Konzepte zum Schutz gefährdeter Arten nötig

Auch muss der Schadstoffeintrag verringert werden, um die Gewässer nicht zusätzlich zu belasten. Schließlich sollten Schutzgebiete neu ausgerichtet und Konzepte entwickelt werden, um gefährdete Arten besser zu schützen. Versuche, Fische in andere Abschnitte zusammen mit Krebsen und Muscheln umzusiedeln, kamen dagegen häufig zu spät, wie Timo Basen sagt.

Diese Aufnahme ist am 21. August 2018 entstanden und zeigt Niedrigwasser im Bereich der Einmündung der Bregenzer Ach in den Bodensee. | Bild: Gerhard Plessing Flug und Bild

Auswirkungen auf See unerforscht

Der Bodensee ist ein sehr komplexes System. Für ein solches Gewässer eine Prognose zu erstellen, sei deshalb sehr schwierig, weiß der Biologe. Doch der Hitzesommer ging auch am See nicht spurlos vorbei. Anfang August kam die Wassertemperatur von 26 Grad, bei Bregenz an der Oberfläche gemessen, dicht an den Rekord von 2015 mit 26,6 Grad heran. Seit 1963 – von da an wurden die Werte regelmäßig aufgezeichnet – die bislang höchste Temperatur.

Vermehrtes Algenwachstum verbraucht viel Sauerstoff

Eine Wohlfühloase für wärmeliebende Arten wie eine Süßwasserqualle, die zum ersten Mal im Bodensee zu sehen war. Auch das vermehrte Algenwachstum sehen Gewässerschützer mit Sorge, da der Abbau der abgestorbenen Biomasse viel Sauerstoff verbraucht.

Sicher ist, dass die klimatischen Temperaturveränderungen die vertikalen Mischungsvorgänge und damit den Austausch des Tiefenwassers beeinflussen werden. Nach Meinung der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg wird es hierzu in den kommenden Jahren noch viel zu untersuchen geben.