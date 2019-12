Klein, aber fein. Nicht immer ist die beliebte Formulierung so zutreffend wie beim Owinger Bürostuhlhersteller Klöber. Mit einem Personaltableau von 125 Mitarbeitern für Entwicklung und Herstellung, Verwaltung und Vertrieb produzierte die Firma im Vorjahr 62 000 Bürostühle und machte einen Umsatz von 20,3 Millionen Euro. In Fachkreisen ist Klöber eine Marke mit gutem Klang. Das ist auf die Lösungen zurückzuführen, mit denen Klöber die Branche immer wieder überrascht. Eine Gruppe von SÜDKURIER-Lesern darf sich am 17. Dezember selbst ein Bild davon machen, wie bei Klöber gearbeitet wird.

Bei dem Owinger Spezialisten kommen nicht nur Qualität, Funktionalität und Design aus einer Hand und greifen schon bei der Entwicklung eng ineinander. Innovation hat bei Klöber einen hohen Stellenwert. Soll einer sagen, das Sitzen könne man in digitalen Zeiten nicht mehr neu erfinden. Mit seinem aktuellen großen Wurf unter dem Namen „Wooom“ beweist Klöber das Gegenteil und sorgte bei der Büromesse Orgatec 2018 in Fachkreisen für Aufsehen.

Sessel mit USB-Schnittstelle

Dass Klöber-Stühle klimatisiert sind und nach individuellen Bedürfnissen wohltemperiert werden können, ist nicht mehr neu. Dass sie allerdings über eine App auf dem Smartphone bequem eingestellt und gesteuert werden können, wie bei dem Modell „Wooom“, ist nach Angaben des Herstellers ein echtes Novum auf dem Markt. Spätestens die integrierte Beleuchtung und die USB-Schnittstelle beseitigen die letzten Zweifel, dass es sich bei dem Sessel um einen echten Arbeitsplatz handelt. Wer es ganz genau wissen will, kann Details bei der exklusiven Führung für SÜDKURIER-Leser am 17. Dezember erfahren.

Noch eine echte Manufaktur: In den Klöber-Stühlen steckt viel Handarbeit. | Bild: Klöber

Die Firma war 1935 von Margarete Klöber in Überlingen gegründet worden, wo in der Rauensteinstraße auch noch bis 2006 die Verwaltung ansässig war. Dem früheren Firmeninhaber Claus Zimmermann war es ein Anliegen, sein Lebenswerk durch einen starken Partner dauerhaft abzusichern. So ist die Klöber GmbH seit 1999 zwar unter dem Dach der großen Mutter Sedus Stoll AG, agiert aber am Markt und auf Messen völlig eigenständig.

„Neue Arbeitsmodell benötigen neue Raumkonzepte, die Wohlbefinden und Motivation der Mitarbeiter fördern“, erklärt Marketingleiterin Martina Köppel. Mit seinen innovativen Lösungen für Sitzmöbel wolle Klöber dazu einen Beitrag leisten. Dies gelinge durch die langjährige Expertise, einen engen Schulterschluss mit der Wissenschaft und eine offene Unternehmenskultur. Diese Haltung spiegelt sich auch in dem vor knapp 20 Jahren entstandenen Bau mit Ausstellungsräumen und Büronischen wider.

Innovationen durch Kreativität und Mut

„Flexibilität, Kreativität und Mut“ nennt die Firma selbst als wichtigste Quellen für die Innovationen. Dazu gehört auch die von Klöber patentierte Klimatechnologie, die bei den Bürostühlen erstmals die Funktionen Heizen und Lüften integrierte. Eine ganz neue Struktur für die Rückenlehne ermöglicht beim Modell „Connex2“ eine intelligente und automatische Anpassung. Und der neue „Wooom“ bietet sogar eine Massagefunktion als besonderen Komfort an.