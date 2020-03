Hier soll planmäßig Ende 2020 der Verkehr rollen – der Streckenabschnitt der neuen Bundesstraße 31 zwischen der Anschlussstelle Fischbach-West und dem Tunnel Waggershausen ist schon weit gediehen. Wir nehmen Sie mit auf die Strecke – in Videos und Bildern. Bild: Blust, Julia

So verläuft die neue B 31 von der Anschlussstelle Fischbach-West bis zum Tunnel Waggershausen.Wir zeigen den gut sieben Kilometer langen Streckenverlauf in drei Abschnitten. Abschnitt eins beginnt an der Anschlussstelle Fischbach-West und endet an