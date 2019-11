Bodenseekreis vor 1 Stunde

Heiße Sommer verändern das Leben im Bodensee: Gelangen keine Nährstoffe mehr an die Wasseroberfläche, gerät das Ökosystem ins Wanken

Kein Sauerstoff am Grund des Bodensees und wenig Nährstoffe an der Wasseroberfläche: Das sind die Auswirkungen einer schlechten Durchmischung der Wasserschichten. Jetzt kommt es vor allem auf den Winter an. Wir haben darüber mit einem Experten des Seenforschungsinstituts gesprochen.